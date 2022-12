LPA malabong maging bagyo – Pagasa

Sa loob ng susunod na 24 oras ay makararanas ng pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa bunsod ng 3 weather system na umiiral.

Ayon sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration (Pagasa) apektado ang bansa ng northeast monsoon, shear line at isang low pressure area (LPA).

Maliit ang tiyansa na maging bagyo ang aktibong LPA ngunit ang buntot nito ay nagdadala ng pag-uulan.

Ang hanging amihan ang nagpapaulan sa Cagayan Valley, Apayao, Kalinga, Mt. Province, Ifugao, Aurora, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Quezon, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Aklan at Capiz habang shear line naman at buntot ng LPA ang umiiral sa Bicol Region, Eastern Visayas, Central Visayas, Caraga at Davao Region.

“Those in areas affected by the amihan and shear line should stay vigilant against possible flash floods or landslides during moderate to heavy rains,” nakasaad sa advisory ng Pagasa.

Maulap naman na may tiyansa ng pag-uulan sa gabi ang mararanasan sa Metro Manila at Western Visayas gayundin sa Mindanao. (Tina Mendoza)