Lechon-pastillas swak pang-Noche Buena

Bet mo rin ba maghain ng lechon para sa Noche Buena pero tight ang budget?

Sagot dyan ang pakulo ng isang business shop sa TikTok sa inilabas nilang bagong produkto para sa nalalapit na Pasko!

Ito ay ang ‘Candydo Sweet Goods Main’ (@candydosweetgoodsmain) na inulan ng dagsang reactions mula sa mga netizens dahil sa super cute nilang Lechon Cochinillo Pastillas.

“Who could have thought that pastillas can be this unique. At tayong mga Pilipino dahil ilang araw na lang, ilang tulog na lang ay pasko na. Tradisyon na ang mga Pilipino..tayong lahat ay gusto natin ng lechon sa handaan pero ‘di natin afford minsan kaya i-try niyo naman ang aming Lechon!” sabi ng uploader sa naturang video.

Kung tititigan ang mini-lechon ay aakalain mo nga namang totoo ito. Dadagdag pa ang cuteness nito na tiyak maglalaway ka!

Bukod dito, mapapansin din na sa bawat paghiwa nito ay may chocolate filling na lumalabas dito habang nakalagay naman ito sa dahon ng saging na gawa rin sa pastillas.

Takam na takam naman ang mga netizen sa nakapaglalaway nga namang pagkaing ito.

Para kay @lunaaaaa_143, ani, “Pwede po ba yan sa muslim?”

May katanungan din si @kyleedelacruz12, aniya, “May chocolate Po ba sa loob or lalagyan plang Po ba baka Po kasi ma expired na pag dumating.”

“Nakakatakam! huhu!” komento naman ng isa.

Dagdag pa rito, nilinaw din ng uploader na ang shelf-life ng lechon na ito ay tatlong linggo hanggang isang buwan.

Bukod dito, ay nagbebenta rin sila ng hamon na gawa rin sa pastillas. O ‘di ba marami kang choices!

Kaya naman ano pang hinihintay mo, subukan mo na rin mag lechon na ito pero tipid version na for sure papatok sa mga bagets ngayong pasko! (Moises Caleon)