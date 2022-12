Karera Tips Ni JP Gonzales

Disyembre 21, 2022/Miyerkoles / Metro Manila Turf Club – Tanauan City, Batangas

R01 – 6 Chocolate Thunder, 5 Hot Rots Heart, 2 Janni Banni, 3 Raga Muffin

R02 – 2 Meteora, 8 Salugnon, 1 Coastal Road, 4 Queen Margaux

R03 – 10 Don’t Say Bad Words, 11 I Love Matty, 12 Rhaegal, 1 Space Jam

R04 – 2 You Never Know, 9 Easy Landing, 6 Seven Of Diamonds, 1 Wild Act

R05 – 8 Morning Girl, 7 Heirloom, 5 I Tell You, 3 National Treasure

R06 – 6 Ninong, 12 Sophisticated, 1 Viva Forever, 4 Smart Bell

R07 – 4 Maasahan, 10 Tons Of Gold, 9 Bishop Blue, 5 Smiling Lady

R08 – 1 Moving Violation, 2 Sagitsit, 6 Prince Arman, 3 Prince Jhon

R09 – 14 Golden Eight, 7 Antique Collector, 8 Gee’s City, 12 Markees Angel

Solo Pick: Meteora, Ninong, Maasahan, Moving Violation

Longshot: Don’t Say Bad Words