Kabayong Dambana pinasiklaban karibal

ISA sa nagpakitang-gilas si Dambana nang sikwatin nito ang panalo sa Philracom-Rating Based Handicapping System na inilarga sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas.

Sinakyan ni jockey RA Base, inirehistro ni Dambana ang tiyempong 1:27.2 minuto sa 1,400-meter race sapat upang hamigin ang added prize na P10,000 ng winning horse owner.

Nasa pang-limang pwesto sa largahan, pinanood muna nina Base at Dambana ang nasa unahan na sina Jubilum at Bocaue Rivertown pero papasok ng far turn ay inagaw na ni Off Shoulder ang unahan.

Uminit ang bakbakan sa unahan pagsapit ng huling kurbada kung saan ay nakihalo na si Dambana.

Sa huling 100 metro ay nakuha na ng winning horse ang unahan at tinawid ang meta ng may isa’t kalahating kabayo ang agwat sa pumangalawang si Early Bird, tumersero si Keynote Speaker.

Ang nasabing event ay suportado ng Philippine Racing Commission (Philracom). (Elech Dawa)