Justin Brownlee kasado boga: Ginebra tatapusin Magnolia Hotshots

Semis Game 4 Miyerkoles: (MOA Arena)

3:00pm – Magnolia vs Ginebra

5:45pm – Bay Area vs San Miguel

(*Ginebra, Bay Area angat, 2-1)

LUMABAS ang kulay ng Ginebra nang tambakan ang Magnolia 103-88 sa Game 3 ng PBA Commissioner’s Cup semis nitong Linggo sa PhilSports Arena.

Sumakay ang Gins sa 38 points ni Justin Brownlee at 20 ni LA Tenorio para itakbo ang pinakamalaking win-margin ng series.

Lilipat ng MOA Arena ang Game 4 ngayong araw.

Desidido ang crowd favorites na huwag nang paabutin ang race-to-three wins sa deciding Game 5 sa Biyernes.

“Obviously we don’t want to go to Game 5,” giit ni coach Tim Cone.

Do-or-die ang Magnolia, posibleng makabalik na si Paul Lee. May sinat at sakit ng ulo ang combo guard at hindi napakinabangan noong huli pero inaasahang nakabawi na sa tatlong araw na ceasefire.

“It’s an opportunity for us to close it out, but I know it’s gonna be tough,” pakli ni Tenorio.

Kinain nang buo ni Brownlee ang counterpart na si Nick Rakocevic na nagkasya lang sa 12 points, inalat din sa 3 of 13 shooting si Calvin Abueva. (Vladi Eduarte)