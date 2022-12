Judiciary, OP-PMS, NHA harabas sa 9th UNTV Cup

Mga laro Miyerkoles: (Paco Arena/Manila)

2:00pm — PNP vs SSS

3:30pm — DA vs PhilHealth

5:00pm — NHA vs DENR

NAG-TAKE charge sa dulo ang mga dating PBA player na sina Chester Tolomia at Warren Ybanez para angklahan ang Judiciary sa 73-62 panalo laban sa Armed Forces of the Philippines (AFP), 73-62, sa 9th UNTV Cup nitong Linggo, Disyembre 18, sa Paco Arena sa Maynila.

Kasunod ng kanyang 28-point performance sa 96-76 demolition ng Judiciary kontra GSIS Furies kamakailan, umiskor naman ngayon si Tolomia ng 27 points, samantalang nagsalpak ng sariling 21 marka si Ybanez upang akbayan ang Magis sa come-from-behind win tungo sa 2-0 kartada sa Group B ng torneong magbibigay ng P3 milyon sa mapipiling charity ng tatanghaling kampeon.

Matikas pa rin sa edad 42-anyos, kinumpleto ni Tolomia ang double-double effort sa sinikwat na 16 boards kasama pa ang apat na assists at isang steal.

Sa iba pang resulta ng torneong inorganisa para sa mga public servant, angat sa 1-1 baraha ang Office of the President-Presidential Management Staff sa tono ng 97-89 tagumpay laban GSIS Furies, habang bumawi rin ang National Housing Authority sa opening defeat nang tambakan ang Ombudsman, 95-45.

Lubog ang Magis ng 10 points sa halftime pero na-outscore ang AFP Cavaliers sa third canto, 22-10, para hawakan ang manibela sa pasiklab nina Tolomia, Ybanez at Eric Dionisio.

Naglista si Dionisio ng five points at eight boards, samantalang si Supreme Court Associate Justice Jose Midas Marquez ay nalimitahan lamang sa tatlong marka matapos umiskor ng 15 points sa kanilang huling asignatura.

Ang dating Letran star na si Boyet Bautista ang namuno sa Cavaliers sa kinolektang 19 points.

Pasiklab naman sina John Maverick Estabillo at Cris Vincent Delaten sa OP-PMS sa natipong 23 at 21 points, at may pinagsamang 13 rebounds at five assists.

Si Jesus Prado naman ang kamador sa NHA sa ibinuhos na 19 points, karamihan sa first half kung saan angat ang Home Masters, 59-24, patungo sa pagkontrol ng laban. (Abante Sports)