Judgement Day

GOOD day mga ka-Depensa at ka-Talakers.

Congratulations sa UAAP champion Ateneo Blue Eagles sa pagbawi nila sa korona kontra UP Fighting Maroons.

Sa panig naman ng NCAA, pagpupugay sa Letran Knights nang makuha nila ang korona sa ikatlong sunod na pagkakataon kalaban ang De La Salle-College of Saint Benilde.

Ganda ng mga laro, parehong mga close fight ang laban na nauwi sa in game adjustments, breaks of the game at air tight preparation.

***

Nakapanayam ko nitong nagdaang linggo habang ako at aking pamilya ay nag-staycation sa Discovery Primea Hotel and Residences ang dati kong kasamahan sa amateur basketball team na Boogie Jeans na si Tem Gancayco.

Sentro din ang posisyon niya, rebounder din at malakas tumalon noong 80s, nakita ko siya sa lobby ng hotel at kasama ang isa sa bad boy ng PBA na si Onchie Dela Cruz.

Nakasama ko din si Onchie sa Boogie Jeans at sa aking Rookie Year (1988) nagsama din kami sa koponan ng Purefoods Tender Juicy Hotdogs.

Kung minsan tinatawag din sa amateur basketball si Onchie na “Little Jawo“.

Nakakatuwa lang mga ka-Depensa dahil halos 3 dekada din kaming huling nagkita-kita.

***

Kwentong PSL naman tayo. Nakalaban ng Bagong Cabuyao HomeLab Nation ang Pampanga Royce.

Nagwagi ang koponan ng Pampanga, kumpletos rekados ang lineup, selection siya ng best players ng UAAP at NCAA.

‘Ika nga ng mga genius na netizen eh pang-Japan B.League ang materyales na ginamit ng Royce.

Kung titignan mo lineup, nandoon si Liwag ng EAC, Verano ng Ateneo, Villapando ng Baste, Navarro ng LPU, Palencia ng Saint Claire, Flores ng Cebu at Bahio ng Beda.

Nagmamadali naman masyado mag-champion si Pampanga, sabi ng isang henyong miron ng basketball.

***

Merry Christmas at Happy New Year sa inyong lahat, ingat mga kababayan, mabuhay kayo!