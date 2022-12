Jai Troy Teves, Mindmovers kampeon sa Pacman Chess

SINANDALAN ng Mindmovers Team A si Jai Troy Teves upang maghari sa Maharlika Chess League – Manny Pacquiao International Open Chess Festival Side Event (Team 3 on 3).

Kasama ni Teves sina International Master Eric Labog Jr at Jan Clifford Labog para ilista ang 16.0 match points para makopo ang titulo na ginanap sa Family Country Hotel Function Room sa General Santos City nitong Linggo, Disyembre 19.

Kapantay ng winning team ang Ligon Sports Betting-Army ni Francois Ligon na nakapagkamada din ng kaparehas na 16.0 markers, pero dahil sa mas mataas na tiebreak points ay tumapos ang Mindmovers Team A sa unahang pwesto.

Ayon kay Maharlika Pilipinas Chess League President International Master Hamed Nouri, ang top two teams ay maghahati sa total prizes ng first hanggang second places sa kabuuang P450,000 galing kay boxing legend at dating Senator Manny Pacquiao.

Nasa third place ang Top Secret na sinelyuhan nina International Master Jan Emmanuel Garcia, Vladmir Gonzales at Jian Carlo Rivera na naka kolekta ng 14 match points tungo sa P100,000 prizes sa kanilang efforts. (Elech Dawa)