Higit P7B ilegal na droga winasak ng PDEA

Nasa P7.27 bilyon na halaga ng ilegal na droga at sari-saring kemikal ang winasak ng Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) sa Integrated Waste Management Inc., sa Trece Martires City, Cavite kahapon.

Binubuo umano ito ng 1,426,477.49 gramo at net volume na 101,811,553.20 milliliters na mga drug evidence na nakumpiska sa mga drug operation ng PDEA at iba pang law enforcement at military unit na abot sa P7,273,125,331.09 ang halaga.

Sa ulat ng PDEA Laboratory Service, kabilang dito ang 1,060,824.2884 gramo ng shabu na nagkakahalaga ng P7,213,605,160.85; P38,098,736.22 ng 317,489.4685 gramo ng marijuana; P221,427.40 halaga ng 230.4580 gramo ng cocaine; 9,169.7344 gramo ng ecstasy tablet na nagkakahalaga ng P15,588,548.48; 1,037.8671 gramo ng Ketamine, P4,047,681.69; 379.0000 milliliters na GBL, P563,762.50; 0.3600 gramo ng Diazepam, P13.95; 34,900.00 gramo ng Methylephedrine; 2,849.20 milliliters ng Liquid Marijuana; 258,324.00 milliliters na Toluene; 101,550,000.00 milliliters na MEK; 1,808.8200 gramo ng Ephedrine; 0.6500 gramo ng Amphetamine; 1,015.8400 gramo ng Codeine at 1.0000 milliliters ng Meth HCl

Idinaan ang mga ito sa thermal decomposition o thermolysis sa pamamagitan ng pagsunog sa init na 1,000 degrees centigrade.

Ang pagsunog sa mga droga ay alinsunod sa guidelines na itinakda ng Section 21, Article II of Republic Act 9165, or The Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002at Dangerous Drugs Board Regulation No. 1, Series of 2002. (Gene Adsuara)