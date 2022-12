Gonzales, Team Baguio namuro sa overall title

VIGAN CITY – May isang araw pang labanan kaya ayaw magkumpiyansa ni Gudz Gonzales sa asam nilang masungkit ang three-peat overall championship sa Philippine Sports Commission-Batang Pinoy 2022 na ginaganap sa Ilocos Sur.

Kasalukuyang nangunguna ang Team Baguio sa mga sumungkit ng medalya matapos humakot ng 17 gold, 14 silver at 20 bronze medals, karamihan ay galing sa archery event kung saan ay pumana si Jathiel Caleb Fernandez ng limang gintong medalya.

“Hindi pwedeng magpakampante kasi the ball is round nga pero very hopeful kami na ma-retain ulit ng Team Baguio ang overall championship,” saad ni Sports Development Officer IV ng Baguio City na si Gonzales.

May inaasahan pang gold ang Baguio kay 9-year-old Fernandez sa Olympic round sa event na suportado ng Philippine Sports Commission (PSC) sa pamumuno ni Chairman Noli Eala.

Walong ginto ang hinakot ng Team Baguio sa archery, ang iba ay sina Jemuelle James Espiritu sa 15 Boys – 50 meters, Michiko Brianna Gonzales sa Compound Girls 72 Arrows at Chass Mhaiven Colas.

Nasa pangalawang pwesto ng medal tally ang Quezon City na may 13 gold, walong silver at siyam na bronze medals, habang pangatlo ang City of General Santos (11G, 8S, 5B). (Elech Dawa)