Goma, Lucy super proud: Juliana Gomez naka-gold sa Indonesia

Maihahanay na sa mga malakasang national athlete si Juliana Gomez, ang nagi-isang anak nina Ormoc Congressman Richard Gomez at Mayor Lucy Torres.

Nasungkit ni Juliana ang medalyang ginto nang manalo siya sa West Java Fencing Challenge 2022 na ginanap sa Indonesia.

Pinagmalaki ni Goma ang tagumpay ng anak sa pinaskil nitong mga larawan sa Instagram na may medalya, kasama ang mga runner-up nito.

Mapapanood sa parehong post ang winning attack ni Juliana sa kanyang katunggali. Umaapaw sa kasiyahan si Goma sa mensahe nito kay Juliana.

“Congratulations @gomezjuliana for winning the Gold in the West Java Fencing Challenge 2022 in Bogot Indonesia. You make our country proud! Congratulations to Coach Benny Garcia as well #proudlyormocana,” sabi ni Cong. Goma. (Rey Pumaloy)