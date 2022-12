Garage sale nina Marian, Dingdong dinumog ng mga fan

Sinugod, dinumog talaga ang one day garage sale ng mag-asawang Dingdong Dantes at Marian Rivera.

10am pa ang opening, pero 7am pa lang ay may nakapila na sa labas. At sina Dingdong at Marian ay ang aga rin na dumating. Pumunta na ang mag-asawa bago pa mag-taping si Dingdong ng Family Feud.

Imagine naman, talagang mga gamit nilang pamilya ang pina-garage sa sobrang murang presyo na. Mga jackets at pants na lang ni Dingdong na branded ay P300-350 na lang. Ang mga sosyal na damit ni Marian ay nagsisimula sa P1K ang iba at ‘yung mga blouses ay halos P300 na lang.

Eh, kilalang mga branded talaga ang suot palagi ng dalawa. At sangkaterbang damit din ni Zia na as low as P100 lang.

Pero ang pinaka-hit sa lahat ay ang mga memorabilia ng mga gamit nila muka sa kanilang mga past teleserye. ‘Yung malaking painting nina Dingdong at Marian na “Marimar,” ang dating manager ni Marian na si Rams David ang nakabili.

Biglaan lang daw na naisipan na magpa-garage sale kaya halos ilang araw lang nila na-announce, peri still, sinugod pa rin ito, lalo na ng mga DongYan fans.

Lian Paz binalikan paghihirap kay Paolo Contis

Nagbalik tanaw ang dating EB Babes dahil sa lumabas sa kanyang timeline sa Facebook na post niya noong December 2010.

Ito raw ‘yung panahon na napakarami niyang worries, lalo na at siya na lang halos at dalawang anak nila ng estranged husband na si Paolo Contis.

‘Yung tipong napa-post na siya na tila diretsahan nang nagparinig sa mga ninong at ninang ng mga anak na sina Xonia at Xalene na at that time ay 2 at 1 years old pa lang yata.

Ang wishlist niya raw ay Isomil Two at diapers kunsaan nilagay na niya ang brand at size.

Sabi ni Lian sa kanyang caption, “10 years ago… yung panahon na ako lang mag-isa sa lahat kaya ito ang mga wishlist ko …noon ang daming worries, I was angry at God kaya hindi ako nagtiwala sa kanya. I did things my way and it led me to things I regret looking back, But just 1 day, I decided to call on him for help… and he changed my life! (This was a month before I met John Cabahug) It was not an easy path but his mercy and grace keeps on pouring, one day at a time until today. God, I love you! Thank you for never giving up on me. Thank you for your mercy and grace! You are amazing!!!”

Itinuturing talaga at totoo rin naman na savior ni Lian ang present partner/fiancee niya na si John at kunsaan, sa Cebu na sila naka-base ng mahabang taon,