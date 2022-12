Donovan Mitchell binugbog dating koponan

NAGPAKALAT ng 23 points si Donovan Mitchell para giyahan ang Cavaliers sa 122-99 win laban sa Utah Jazz sa Rocket Mortgage FieldHouse sa Cleveland nitong Lunes.

Mula sa field ay 8 of 12 at 4 for 5 sa 3s si Mitchell sa unang laro kontra dating team matapos i-trade sa Cleveland noong September.

Naka-limang seasons din si Mitchell sa Utah bago pinakawalan kapalit nina Lauri Markkanen, Collin Sexton at rookei Ochai Agbaji.

Giniyahan ng 24 points ni Markkanen at 23 ni Jordan Clarkson ang Jazz. Parehong 3 for 6 sa labas ng arc ang dalawa.

Hindi naglaro si Sexton (hamstring) sa unang balik din sana sa Cleveland.

Umiskor ng 12 pataas ang limang starters ng Cavs, may 20 points at 11 rebounds si Jarrett Allen at 17 markers, 8 assists kay Darius Garland. (Vladi Eduarte)