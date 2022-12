Dahil kay Coco: Julia naadik sa ‘putukan’

Kung may “match made in heaven”, meron naman ngayong “match made in guns” dahil sa lumabas na larawan ng couple na sina Coco Martin, Julia Montes.

Magkatabi sa larawan sina Coco, Julia habang may hawak silang mga de-kalibreng mga baril.

Nakaposte ang photo sa Instagram ni Julia nang bumisita sila sa isang gun store sa BGC, ang “CZ Flagship store Philippines”, kasama ang mag-asawang Jason Abalos at Vickie Rushton.

Binida nga ni Julia sa kanyang IG ang hawak nilang baril. Ang kay Coco ay isang rifle samantalang isang pistol-type o hand gun ang kay Julia.

Abot tenga ang kasiyahan sa mukha ni Julia na animo’y batang nabigyan ng laruan. Ganundin naman si Coco na makikita ang excitement sa kanyang mukha.

Tila naregaluhan ng mga baril sina Coco at Julia, Jason at Rushton sa pagdalaw nila, pati na ang pagi-endorso nila sa nasabing gun retail store.

Ang tanong, sino kaya kina Coco at Julia ang mas mahusay magpapaputok? Sure ako na si Coco, at sure ako na siya ang nagturo kay Julia na magpaputok, ha!

Pero ang sure ako, iba raw kasi ang feeling kapag may hawak kang baril. Nakakaadik daw talaga ang magpaputok. Sabi lang, ha!

Chika lang ng iba, huwag sanang mag-away ang dalawa na pareho silang may hawak ng baril, ha! (Rey Pumaloy)