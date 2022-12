Cyclist Maritanya Krog sinungkit 3rd gold medal

ILOCOS SUR – Hinarurot ni Maritanya Krog ng Caloocan ang Girls 13 and below Road Race upang sikwatin ang pangatlong gold medal sa Philippine Sports Commission – 13th Batang Pinoy 2022 National Championships cycling sa Vigan – Bantay, Diversion Road kahapon.

Nirehistro ng 13-year-old, Baesa High School grade 9 student na si Krog ang oras na 58 minuto at 16 segundo upang walisin ang tatlong event sa cycling.

Unang pinagwagian ni Krog ang Criterium matapos ilista ang 37 minuto at 43 segundo at saka kinahon ang ginto sa Individual Time Trial (ITT).

“Sa ITT nagulat ako, hindi ko akalain na mananalo ako kaya masaya ako ngayon dahil nakuha ko lahat ang gold,” masayang saad ni Krog.

Ang nasabing grassroots development program na inorganisa ng PSC sa pamumuno ni Chairman Jose Emmanuel ‘Noli’ M. Eala ay suportdo rin ng Philippine Amusement and Gaming Corporation, Department of Interior and Local Government Unit, Department of Education, MILO Philippines, Pocari Sweat Otsuka Solar Philippines, Universal Robina Corporation, Coca-Cola Beverages Philippines, Globe Telecom at Beautederm. (Elech Dawa)