Carla-Tom, Maggie-Victor pinagpiyestahan: Vhong, Barbie, AJ, Zeinab patok sa iskandalo

Hindi puwedeng matapos ang taong 2022 na hindi binabalikan ng Abante ang mga eksena na nagpaingay at nagpasaya sa showbiz.

Hindi nga naman matatawag na showbiz kung walang nag-aaway, nagsasagutan, nagbabangayan, nagbabardagulan at nag-iiyakan, nagtatalakan sa mga celebrity.

Pero meron din naman nagdiwang ng kanilang achievements at nagpakita ng positive values bilang pambalanse sa mga pangyayari sa showbiz.

Kaya heto ang ilang mga eksena na ating sinubaybayan at pilit na hinanapan ng kasagutan….

Barbie Imperial x Debbie Garcia:

Umabot sa bardagulan ang mga sexy actresses na sina Debbie Garcia at Barbie Iperal sa isang bar sa Quezon City.

Ayon sa reports, nangyari ang away ng dalawa noong October 28 sa Tipsy Pig Gastropub. Kita raw sa footage ng CCTV sa bar kung paano nagsimula ang gulo sa dalawa at nag-trend pa ito sa social media.

Ayon naman sa mga taong malapit sa dalawa, nagbunga raw ang gulo dahil sa aktor na si Diego Loyzaga. Diumano’y matagal nang may kinikimkim na galit at selos si Barbie kay Debbie nang dahil kay Diego. Nakasama kasi ang dalawa sa Vivamax film na The Wife.

Noong December 2021 pa raw naghiwalay sina Barbie at Diego kaya wala na raw itong karapatang magselos pa kay Debbie.

Dahil sa bardagulan, nag-file si Debbie ng slight physical injuries case laban kay Barbie dahil sa pananakit nito sa kanya. Sinamahan pa ni Debbie ito ng dalawa pang kaso: grave oral defamation and grave slander by deed.

Sey pa ni Debbie ay hindi raw niya uurong ang mga kaso kay Barbie para matuto raw ito sa mga ginawa niyang kamalian.

Dahil din sa away na nag-viral ay biglang nakilala ng maraming netizen kung sino si Debbie Garcia.

Deniece Cornejo x Vhong Navarro:

Muling binuhay ang 2014 rape case na sinampa kay Vhong Navarro ng modelong si Deniece Cornejo noong ipag-utos ng Court of Appeals ng Taguig Prosecutor’s Office noong July 31 ang pagsampa ng rape case at acts of lasciviousness sa comedian-TV host.

Pinaboran ng hukuman ang petition for review na inihain ni Deniece at isinantabi na ng CA ang mga resolusyon ng Department of Justice (DOJ) noong April 30, 2018 at July 14, 2020.

Naglabas na rin ng warrant of arrest ang Regional Trial Court Branch 69 ng Taguig City kay Vhong kaugnay sa naturang 2014 rape case. Lumabas ang warrant noong September 19.

Ayon sa dokumento, inutusan niya ang kapulisan sa pag-aresto kay Vhong na nahaharap sa kasong “RAPE (UNDER ARTICLE 266-A (1) OF THE RPC AS AMENDED BY R. A. 8353).”

Non-bailable ang kasong rape at nakasaad sa warrant: “NOT BAILABLE for RAPE (UNDER ARTICLE 266-A (1) OF THE RPC AS AMENDED BY R. A. 8353).”

Voluntary surrender ang ginawa ni Vhong noong September 20 at kinunan siya ng mugshot. Na-detain naman siya sa NBI detention center.

Noong inilipat na sa Taguig City Jail si Vhong, na-grant naman bigla ng korte ang petition to post bail sa halagang P1 million noong December 6.

Nag-post din ng P36,000 bail si Vhong para sa kasong acts of lasciviousness.

Maggie Wilson x Victor Consunji x kabit

Binasag naman ni Maggie Wilson ang kanyang katahimikan nang ibunyag niya ang pagkakaroon daw ng affair ng kanyang estranged husband na si Victor Consunji sa iba.

August 7 nang i-post ng former beauty queen ang mga nangyayari sa buhay nila ni Victor. Pinadalhan pa raw siya ng motion for the issuance of a gag order para hindi niya magawa ang pagsiwalat ng mga ginagawa ni Victor sa kanya. Bukod pa roon ay inakusahan din siya ni Victor ng adultery at binigay pa ng warrant of arrest.

Noong September 2021 pa nagsimula ang marital problems nila Maggie at Victor pagtapos ng sampung taon nilang pagsasama bilang mag-asawa. Umabot pa raw sa puntong hindi na pinapalapit si Maggie sa anak nilang si Connor.

Sinampahan naman ni Maggie ng Temporary Restraining Order (TRO) ang Victor Consunji Development Corporation, Victor Consunji, and Bernabe Mendoza dahil sa ginawang illegal entry ng mga ito sa kanyang bahay noong nakaraang July.

Nag-file naman ng adultery charges si Victor laban kay Maggie at sa business partner nito na British-Thai entrepreneur na si Tim Connor.

Hipon Girl:

Naging usap-usapan sa social media ang paghingi ng tulong ni Herlene “Hipon Girl” Budol habang nasa Uganda ito para mag-compete sa Miss Planet International 2022.

Nag-back out nga si Hipon dahil sa naging magulong situwasyon roon. Kaya nag-post ang kanyang manager na si Wilbert Tolentino sa Facebook nang nagaganap na kaguluhan sa Uganda noong November 11.

“Due to uncertainties by the organizers, I have decided to withdraw Herlene Hipon Budol from the competition despite numerous attempt to fix some pageants debacles. It seems like the Ugandan Government has no initiative to intervene.”

Kuwento pa ni Hipon na wala raw nag-asikaso sa kanila roon. Wala silang maayos na accommodation at wala rin silang makain. Kinailangan pa raw na mamalimos si Hipon sa isang OFW roon para makakain siya.

“Kinapalan ko ang mukha ko. Para nga akong pulubi, sabi ko, “‘Te, libre mo naman ako, penge naman akong—pengeng kahit ano, barya. Pambili lang ng kayang bumili ng kahit tinapay. Pero nilibre niya po kami sa parang fast food chain,” kuwento ni Hipon.

Sa sobrang stress daw ni Hipon sa Uganda, bumalik daw ang paglagas ng buhok niya.

“Nagka-alopecia ako. Dati maliit lang ito kaya ngayon nagulat ako. Nadagdagan ‘yan ng Africa. Tapos ‘di ako matae. ‘Yon pala stress. Tapos hindi ako nakakatulog. Hindi ako nakakatulog nang walang iniinom na melatonin.”

Naka-survive daw si Hipon sa Uganda dahil sa tulong ng mga OFWs doon. Nag-ambag-ambag sila para matulungan si Hipon hanggang sa pag-uwi nito sa Pilipinas.

Zeinab Harake x Skusta Clee:

Nag-trend ang pakikipaghiwalay ng vlogger na si Zeinab Harake sa rapper-boyfriend nito na si Skusta Clee.

Inamin ni Harake na ang pambabae ng kanyang boyfriend ang dahilan ng pakikiwalay niya at naging dahilan din kung bakit nakunan siya sa sana’y second baby nila na si Moon.

“Nawala si Moon. Wala na kami nung tatay habang buntis ako. Nakunan ako. Nagburol ako ng baby ko. Nilibing ‘yung baby ko. Mag-isa lang ako,” kuwento pa ni Harake.

Noong January daw nalaman ni Harake ang pambabae ni Skusta at lumala na raw ang pag-aaway nila simula noon.

“May mga away kami mula January pero ‘yung away mag-asawa lang na akala ko ‘pag nagkaaway kami, magkakabati kami, okay na. Hindi pala. Noong March, doon na talaga parang lagi niya na akong iniiwan. Dumating sa point na nagmamakaawa ako sa kanya. Alam niya na buntis ako kay Moon… Hirap po talaga ‘yung pagbubuntis ko kasi medyo maselan. Parang may day na binigay sa akin si God na ‘wag akong sumama sa kanya na may pupuntahan siya. Tapos ang nangyari, naiwan ako sa bahay. Doon ko nahuli, sa laptop. Pero hindi ‘yun ‘yung worst, eh. Nagkapatawaran pa kami after nun kasi akala ko ayun lang. Hindi pala.”

Noong umamin si Skusta sa mga naging affairs nito sa ibang babae, lalo raw naawa si Harake sa saril niya.

“’Yung inamin niya sobrang brutal, sobrang gusto ko talagang magwala ‘pag naaalala ko. Nandidiri ako sa sarili ko, sa baby ko. Naawa ako sa anak naming si Bia. Hindi ko alam saan ako lulugar. Hindi ako perpektong asawa pero hindi ‘yun reason para ganunin ako para sa lahat ng ginawa ko para sa kanya.”

AJ Raval:

Simula noong mabuking ang relasyon ni AJ Raval sa aktor na si Aljur Abrenica, hindi na nilubayan ng buntis issue ang sexy star.

May ilang nagpapatunay na nabuntis nga raw si AJ ni Aljur kaya matagal itong nagpahinga sa paggawa ng pelikula sa Vivamax.

Pero noong biglang lumabas ulit sa publiko si AJ, walang pruweba na buntis ito dahil wala naman daw nabago sa hugis ng katawan nito.

Ilang beses na ring nag-deny si AJ na nabuntis siya at nanganak siya sa baby daw nila ni Aljur. Pero marami pa rin ang nagpiplit na nagsilang si AJ at magaling lang daw itong magtago.

Hanggang sa nagsalita na ang ama ni AJ na si Jeric Raval. Nagsalita na ito sa tunay na kalagayan ng kanyang anak.

“’Yung mga naglabasang isyu dati kay AJ na… actually, matagal na ‘yun e. Nagtataka ako bakit hanggang ngayon hindi pa nanganganak… may buntis, ilang buwan na, overdue na.

“Okay lang ‘yun, anak. At least napapag-usapan ka. Okay lang ‘yun. Masanay ka sa ganyan. Pasok sa kanang tenga, labas sa kaliwa. Okay lang ‘yan. Kasama ‘yan sa trabaho natin.

“Sa mga tao na hanggang ngayon ay pinag-usapan ‘yung isyu tungkol dun sa anak ko, sana po patahimikin na po natin. Kawawa naman po ‘yung bata. Tapusin na po natin ‘yung isyu. Ako na po ang nagsasabi at ulitin ko. Ang isyu na ‘yun ay isyu lang ho ‘yun. Wala hong katotohanan lahat.”

Carla Abellana x Tom Rodriguez:

Nagulat ang marami sa biglang paghihiwalay ng mag-asawang Carla Abellana at Tom Rodriguez.

Kinasal sila noong October 2021 pero pagdating ng January 2022 ay nabalitang hiwalay na sila. Ilan sa mga naging rason diumano ay ang pambabae raw ni Tom at ang paglustay ni Tom ng pera nila dahil sa pagsapi nito sa isang party-list.

Matagal na nanahimik si Carla tungkol sa issue hanggang sa makita na siyang hindi na suot ang wedding ring nila ni Tom. Si Tom naman ay lumipad patungong Amerika at namamalagi na siya roon ngayon.

Nagsaita na rin si Carla tungkol sa nangyari sa kanila ni Tom:

“Madami pong dahilan. Hindi po mababaw. Hindi po ganun kadali. Hindi po iisang bagay lang. Talagang maraming reasons as to why. I knew how important it was. Ayokong lang na may masasabi akong hindi maganda or hindi tama.

“Ayoko namang at the height of whatever events or situaion magsasalita ka tapos baka may masabi kang hindi maganda or dala ng emotions mo or whatever it is that you’re going through that time.

“Ang hirap din naman nung ganun na hindi mo binigyan yung sarili mo ng time… kung ano man yung nangyayari hindi mo pa napo-proseoso. So mahirap din. We have to be careful with what we say, when we say it. We cannot forget na celebrities pa rin kami.”

As for Tom, nagsalita na rin ito na nag-file na siya ng divorce sa Amerika at na-grant na iyon noong June. Kaya single na raw ulit silang dalawa ni Carla at nais na lang daw niya ay ang maka-move na sa buhay niya.

“I’m okay and I really really appreciate the sentiments. I;ve accepted her decision that it is time to move forward, independent from each other,” sey ni Tom na sa US muna mag-stay dahil sunud-sunod ang mga shows na ginagawa niya para sa Filipino communities roon.