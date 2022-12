Bukidnon inuga ng magnitude 5

Inuga ng magnitude 5 na lindol ang Kalilangan, Bukidnon kahapon ng umaga.

Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology (Phivolcs) tectonic o pagkikiskisan ng lupa mula sa lalim na tatlong kilometro ang dahilan ng lindol.

Asahan na rin anila ang mga aftershock sa mga apektadong lugar sa susunod na mga oras matapos ang malakas na pag-uga.

Dahil sa lakas ng pagyanig, posible rin na may mga nasirang ari-arian o istraktura sa paligid ng lugar.

Iniulat ng Phivolcs na naramdaman ang lakas na intensity V sa Amai Manabilang, Lanao del Sur; Intensity IV sa Kalilangan, Bukidnon; Kapatagan, Malabang, at Wao sa Lanao del Sur; Barira at Matanog sa Maguindanao; at Cotobato City.

Intensity III naman sa Damulog, Dangcagan, Don Carlos, Kadingilan, Libona, Maramag, Pangantucan, Quezon a Talakag, Bukidnon habang intensity II sa Cabanglasan, Lantapan, Malaybalay City, San Fernando, Valencia City sa Bukidnon; at Cagayan de Oro City.