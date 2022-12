Bride ‘di nagpaawat sa delivery kahit nasa money dance

Umani ng nakakaaliw na reaksyon mula sa mga netizen ang post ng bagong kasal na si Mrs. Loren Barrios-Tayomara matapos matigil ang kanilang money dance dahil sa biglaang pagdating ng isang delivery rider mula sa kanyang order sa isang e-commerce company.

Sa video na inupload ni Mrs. Tayomora, makikita na malugod na sinalubong ng bride ang delivery rider para tanggapin ang kaniyang parcel kahit pa nakasuot pa rin siya ng pangkasal at may nakasabit pang pera kasama na rin ang basket na naglalaman ng mga niregalo sa kanya.

Natawa at nabigla na lang umano sila ng kaniyang husband at iba pang dumalo sa kasal sa pagpapakita ng delivery rider. Hindi kasi raw akalain ng bride na may magde-deliver sa kaniya sa araw na iyon.

“Nabigla po sila especially kami ni husband kasi I wasn’t expecting na may for delivery po pala ako since wala namang text si courier and I thought the parcel will arrive on Saturday pa. Usually po kasi ng days bago dumating sa amin ang mga ino-order namin online,” sabi ni Tayomora sa Abante News.

Dagdag pa niya, itinigil mismo ang music at programa habang tinatanggap niya ang parcel.

“We stopped for a couple of minutes while I’m receiving the parcel. It’s not a big deal naman po sa amin and kawawa naman po si kuya rider kung pababalik-balikin pa po namin besides bayad na po yung parcel ko thru Shopee pay’” ani ng bride.

Ikinasal si Loren Barrios-Tayomora nitong Disyembre 8 sa asawa nitong si JoshRey Tayomora. (MJ Osinsao)