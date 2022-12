Angelo Kouame ooperahan sa tuhod

MATAPOS pangunahan ang Ateneo De Manila University sa pagkopo ng ika-12 korona sa nagdaang UAAP Season 85, haharap naman ngayon sa pinakamasakit na laban si Angelo Kouame.

Sira ang tuhod ni Kouame matapos ang kanilang laro kontra UP Fighting Maroons sa Game 3 ng UAAP Finals sa Smart Araneta coliseum, kung saan sila nagwagi, 76-68, kamakalawa.

“I’m getting surgery, the rest, I’ll leave it to God because only God has answers. Because I’m going home tonight, this thing’s gonna hurt,” ayon sa mainstay ng Gilas na si Kouame sa isang panayam sa kanya.

Ngunit hindi na bago para sa 25-anyos na si Kouame ang nasabing injury, gayung natamo niya ito noon pang Hunyo na siyang naging sanhi kung bakit hindi ito nakasama sa 2023 FIBA World Cup Asian Qualifying windows noong Hulyo at Agosto, pati na ang 2022 FIBA Asian Cup.

Pinahirapan din si Kouame ng nasabing injury na makasabay sa ensayo ng Blue Eagles para sa kanilang kampanya sa Season 85 ng UAAP.

Sa kabila nito ay tinanghal pa rin na Finals MVP si Kouame tangan ang kanyang 17.7 points per game kasama ang 50 porsiyentong shooting, 11. 0 rebounds at 3.0 blocks na kanyang naitala sa kasagsagan ng Finals.