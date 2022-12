Andrea, Ricci ‘nag-away’ sa basketball

Ang agang promo naman nung tsismis na nagkatampuhan umano sina Andrea Brillante at Ricci Rivero nang dahil sa UAAP tickets.

May kumalat kasing tsika na sa kalabang Ateneo players umano naka-lambing ng tickets ang nobya ng dating UP Maroon player para sa naturang championship game last December 19.

Wala naman kaming nakikitang “pangit” if ever mang totoo dahil kilala naman nating malambing talaga si Andrea sa friends nito, lalo’t graduate na sa UAAP ang bf nito.

Although nagsisilbing big moral supporter si Ricci sa dating team, kaya’t para sa ilan, parang “masagwa” daw tingnan.

‘Yun nga lang, ang feeling namin ay gawa-gawang tsika lang ito dahil before this year ends, pag-uusapan na nga ang upcoming series na pagsasamahan nila sa 2023, ang Dyesebel.

Hindi nga ba’t itinuturing na “bagong Adonis” ng showbiz si Ricci, considering his looks and appeal?

ADMU, UP nagpakyawan ng mga tiket

Naku, mega react ang mga fan ng UAAP sa naisulat natin dito last time dahil bongga nga raw ang laman, pero hindi nila feel ang headline.

Ang tinutukoy nga nila ay ang title na “nilalangaw” ang UAAP na never naging totoo dahil ang kinumparang PBA ang mas karapat-dapat tawaging ‘nilalangaw’ ang ongoing semis.

Proof to this nga ay halos hindi mahulugang karayom ika nga na do-or-die game 3 ng UP-Ateneo last December 19 sa Big Dome.

Nagkalat ang mga kilalang alumni ng parehong universities gaya nina dating Senador Dick Gordon, Congressman Richard Gomez, Senator Chiz Escudero, Rissa Hontiveros at iba pang may posisyon sa gobyerno at kilala sa negosyo.

Pabonggahan nga ng “financial support” ang mga bilyonaryong patron ng parehong teams na halos ubusin ang mga tickets at walang maibenta sa mga ordinaryong estudyante at manunuod ng UAAP.

Grupo ni Sir Manny V. Pangilinan at iba pang kilalang Atenista ang mga backer ng Ateneo, habang si Madam Robina Gokongwei naman ang numerong financier ng UP, with of course other rich influencer.

Dennis ‘Ibarrang-Ibarra’ ang peg

Gusto kong pasalamatan nang bonggang-bongga ang mga malalapit sa aming kaibigan from the industry na nagpasaya ng dinner-Christmas party na ENPRESS (Entertainment Press Society, Inc.) last December 15.

Unahin ko na si papa Dennis Trillo na masaya pa naming nakahuntahan sa “Viber” na Ibarrang-Ibarra talaga ang peg sa malalalim nitong pananagalog.

Salamat din kina kumpareng Kuya Boy Abunda, kumareng Lala Aunor, mother Biboy Arboleda, Christian Bautista, Aiko Melendez, Yul Servo, Jayson Gainza, Eric Nicolas, Atak, Boobay, Mosang, GMA 7, Pat Daza, Richard Quan, Bayani Agbayani, partner Gretchen Fullido, ang San Miguel Beer Corp., Emperador, Fundador, Unilab, Claire de leon Papa, ALLTV Avic Amarillo, Ravena family, Ali Forbes, madam Chaye Cabal Revilla at Mwell Philippines at papa Sen. Bong Revilla, and of course ang mga kaibigan namin sa Baliwag Grill and Restaurant.

Merry Christmas po!