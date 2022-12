Abonado sa P500 Noche Buena challenge

Ilang tulog na lang Pasko na! Nakapamili ka na ba ng pang Noche Buena? Kakasa ka ba sa ₱500 pesos na Noche Buena challenge? Posible nga ba ito o eme-eme lang?

Ano na lang ba ang mabibili natin sa ₱500? Ang daming nag-react sa ₱500 Noche Buena challenge ng DTI na inalmahan din ng maraming netizens na nagsasabi na hindi talaga kakasya ang ₱500 para ipanghanda sa Christmas eve para sa isang pamilya na may apat hanggang limang miyembro.

Naglabas pa nga ang DTI ng listahan ng mga produktong maaaring mabili nang mura para sa mga ihahanda sa bisperas ng pasko.

Batay sa price guide, maaaring makabili daw ng spaghetti, pandesal, salad, hamon at keso sa halagang wala pang 500 basta’t mga pinakamurang brand ang pagpipilian.

Pero sa true lang ay hindi naman talaga kasya P500 dahil sa sobrang mahal ng bilihin. Pero kung ito lang talaga ang budget ay makakaraos na din dahil kilala tayong mga Pinoy na madiskarte at wais pagdating sa pera.

Ilang araw nang trending ang isyu pero wala namang nangyayari dahil habang lumalapit ang Pasko ay patuloy na sumisirit ang presyo ng lahat mapapagkain o serbisyo.

May mga grupo na kumasa sa challenge at sinubukang mamili sa Nepa Q-Mart pero ang ending abonado sila.

Hindi naman talaga makatotohanan ang presyong sinasabi kaya wag nang ipilit ang ₱500 challenge na yan para panghanda sa bisperas ng Pasko.

Kaya kung ganito ang siste, ano ang mga pwede nating gawin?

Sabi nga na ang Pasko ang most wonderful time of the year lalo’t ngayong 2022 lang tuluyang naaalis ang trauma na dulot ng pandemic kaya naman damang- dama natin ang festive mood sa paligid lalo na sa mall na dagsa ang mga tao. Patunay lamang ito na balik normal na sa dating masayang pagtitipon ng bawat pamilya.

Kayat kahit na kapos sa panghanda sa Noche Buena alam natin kung paano ito itatawid dahil walang ibang mas mahalaga kundi ang tunay na essence ng Pasko.. ang pagmamahalan.

Hindi lang sa materyal na bagay nasusukat ang regalo, pwede itong pagmamahal, oras o panahon na inaalay natin sa ating mga mahal sa buhay.

Mahalin natin ang ating pamilya kahit puno ito ng kapintasan. Ngayon ang oras para ipadama ang ligayang dulot ng pagkakaisa.

Anuman ang maging handa sa hapag-kainan ay sama-sama itong pagsaluhan bago magmano sa mga ninong at ninang.

Ang pagmamahalan at pagbibigayan ang siyang tunay na diwa ng Pasko. Huwag na huwag nating kakalimutan na anuman ang estado natin ay handang pumasok sa atin ang Panginoon.

Nag-iba na ang Paskong Pinoy. Mas lalong naging intimate ang samahan ng pamilya. Kaya nating i-appreciate ang simple things na isa sa iniwang aral ng pandemic.

At kung talagang walang handa sa Noche Buena, wag nang pilitin ang sarili. Wag demanding, tanggapin ang katotohanan na waley, nga-nga! Maraming bagay na mas dapat ipagpasalamat kaya wag ng malumbay. Tuloy ang Pasko kahit wala kang handa o pangregalo basta’t sama-sama at healthy ang buong pamilya! Merry Christmas sa lahat!