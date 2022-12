5 Pulis sa missing sabungero sinibak

Sinibak na sa hanay ng Philippine National Police (PNP) ang limang pulis na isinangkot sa pagkawala ng isang sabungero sa San Pablo City, Laguna noong nakaraang taon.

Kinumpirma ni PNP spokesperson Police Col. Jean Fajardo sa isang ambush interview sa Camp Crame kahapon ang pagkaka-dismiss sa serbisyo nina Police Staff Sergeant Daryl Paghangaan, Patrolman Roy Navarete, Patrolman Rigel Brosas, Police Lieutenant Henry Sasaluya at Police Master Sergeant Michael Claveria dahil sa pagkakadawit sa pagkawala ni e-sabong master agent Ricardo Lasco Jr., 44-anyos, sa Laguna noong 2021.

“Lumabas sa investigation na hindi legitimate operation ang ginawa ng limang pulis na ito, walang koneksyon sa kanilang trabaho bilang mga pulis ang pagdukot kay Lasco sa kanyang bahay sa Barangay San Lucas, San Pablo City, Laguna noong Agosto 30, 2021,” diin ni Fajardo.

Nagpakilala umanong mga ahente ng National Bureau of Investigation (NBI) ang mga ito nang dakpin nila si Lasco sa kasong large scale estafa.

Samantala, sinabi ni Fajardo na pirmado na ni PNP chief Gen. Rodolfo Azurin Jr ang dismissal order laban sa mga pulis batay na rin sa rekomendasyon ng Internal Affairs Service (IAS) na sibakin sa serbisyo ang mga ito dahil sa grave misconduct.

Una nang nakitaan ng Department of Justice (DOJ) ng probable cause sina Paghangaan, Navarete at Brosas para kasuhan ng robbery at kidnapping habang lusot sa kasong kriminal sina Sasaluya at Claveria dahil sa kakulangan ng ebidensya laban sa kanila.

Gayunman, idiniin ni Fajardo na nalaglag ang mga ito sa kasong administratibo kaya sibak pa rin ang mga ito sa serbisyo. Nasa restrictive custody na ng Police Regional Office 4A ang mga ito. (Edwin Balasa)