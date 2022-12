2022 Yearend Special Report: Hidilyn Diaz-Naranjo may pasabog bago magretiro

KINUMPLETO ni 2020+1 Tokyo Olympics women’s gold medalist Hidilyn Diaz-Naranjo ang lahat ng nakatayang gintong medalya sa pinakamatataas na torneo sa pinakahuli nitong pagsungkit sa mailap na world title sa pag-uwi nito sa golden sweep sa tatlong pinaglalabanang medalya sa World Championships sa Bogota, Columbia kamakailan.

Nagawang itala ng Olympic champion na si Diaz-Naranjo sa pinakahuli nitong sinalihang torneo ang kasaysayan bilang pinakaunang Pilipinong weightlifter na nakapagwagi sa World Weightlifting Championships sa panalo nito sa women’s 55kgs sa pagwalis nito sa ginto sa snatch at clean and jerk na disiplina pati na sa overall total lift.

Ang panalo ay nagkumpleto sa koleksiyon ni Diaz-Naranjo sa buong sirkulo ng mga pandaigdigang torneo.

Ilang beses lumahok si Diaz-Naranjo sa World Championships bago nito nagawang dominahin ang women’s 55kgs division sa Bogota, Colombia nitong Disyembre 7 (Huwebes/Disyembre 8 sa Maynila).

Inangat nito ang 93kgs sa snatch at 114kgs sa clean and jerk para sa kabuuang 207 kilos upang talunin ang home bet na si Rosalba Morales ng Colombia at Ana Gabriela Lopez ng Mexico.

Ang tatlong gintong medalya ay nagsemento sa naitala nitong kasaysayan sa bansa kung saan una na ito nagwagi sa Olympics, Asian Games at Southeast Asian Games.

Huling nanalo si Diaz-Naranjo ng tansong medalya noong 2019 World Championships habang walang naiuwing medalya ang iba pang Filipino weightlifters sa mga nakaraang sinalihang World Championship.

Ang podium finish sa huling dalawang edisyon ay naging sandigan nito para manatili sa asam sa 2020+1 Olympics.

Si Diaz ay paulit-ulit nabigo sa nakaraang kampeonato sa mundo bago makamit ang tansong medalya sa women’s 53kgs noong 2015 at 2017 at sa women’s 55kgs noong 2021.

Ang pinakahihintay nitong korona ay dumating sa Colombia nang makamit ang lahat ng tatlong gintong medalya sa parehong kategorya kung saan napanalunan din niya para sa Pilipinas matapos ang kauna-unahang Olympic gold medal nito sa Tokyo Games nakaraang taon.

Target ni Diaz-Naranjo na makapagkuwalipika sa ikaanim nitong sunod na Olimpida na sunod na gaganapin sa 2024 Paris, France para sa inaasam nitong pagtatala muli ng kasaysayan sa ikalawang pagwawagi sa gintong medalya ng bansa bago tuluyang magretiro at tuluyang magbuo ng kanyang sariling pamilya. (Lito Oredo)