Will Gozum, Paolo Javillonar naghamunan ng bugbugan

UMABOT na sa hamunan ng suntukan ang hidwaan sa pagitan nina NCAA Season 98 Most Valuable Player (MVP) at College of Saint Benilde (CSB) Blazers main man Will Gozum at karibal mula three-peat champs Letran Knights stalwart Paolo Javillonar.

Sa huling isang minuto na nalabi sa Game 3 ng championship nitong Linggo kung saan nagwagi ang Knights, nagkagirian sina Gozum at Javillonar sa agawan ng bola sa ilalim buhat sa mintis na tres ni JC Cullar.

Tumama sa nguso ni Javillonar ang ulo ni Gozum kung saan ay binalikan ng mga referees ang video at nakitang sinadya ng huli ang asabing insidente.

Dahil dito ay pinatawan ng disqualifying foul ng mga game officials si Gozum at pinalabas ng playing court.

Sa mismong live game, habang naka-focus ang camera at papalabas ng playing court ang pambato ng Benilde ay makikita na hinahamon nito ng suntukan sa labas ng coliseum si Javillonar na sinasagot naman pabalik ng huli.

Sa video ay makikita din na akmang susugod sana si Javilonar ngunit napigilan lamang ito ng kanyang mga kakampi.

Sa kasagsagan pa lamang ng NCAA semifinal round ay may nauna nang alitan sina Gozum at Javillonar na nagsimula sa pagkurot ng huli sa puwet ng una habang nakahanda sa ball releasing sa isa sa kanilang mga laro.

Umabot pa nga sa social media ang nasabing gusot ng dalawang players kung saan ay nakisali na din pati ang mismong girlfriend ni Gozum na si Karla Manuel.

Ayon kay Manuel sa kanyang Instagram post na binabastos na umano siya ni Javillonar sa pamamgitan ng “trash talk” nito kay Gozum habang naglalaro.

Itinanggi naman ni Javillonar ang nasabing paratang na iyon ni Manuel at sinabing kasama lamang ito sa laro. (Annie Abad)