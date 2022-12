Team PH kampeon sa Singapore math, science competition

Idineklara bilang ‘overall champion’ ang grupo ng Pinoy student na sumali sa nagdaang International Junior Math Olympiad (IJMO) at Vanda Science Global Finals na ginanap sa Singapore.

Ang 36 lodi student na miyembro ng Filipino students of Asian MathSci League, Inc. (AMSLI) ay nakapag-uwi ng 53 medalya. Binubuo ito ng 20 gold, 16 silver, at 17 bronze para sa STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics).

Ilan sa mga kategorya na kanilang nilabanan ay ang IJMO (International Junior Math Olympiad), Vanda Science Global Finals 2022 Individual Category, at Team Category.

Pinangunahan ang grupo ng mga estudyante mula sa iba’t ibang eskwelahan sa buong bansa, ng kani-kanilang deputy team leaders na sina Randy Barbo, Dennis Dimaala, at Jarod Ivan Palla.

Naging gabay ang nasabing mga team leader para magtagumpay sa kopetisyon na inorganisa ng Singapore International Mastery Contests Centre at isinagawa nitong Disyembre 3 hanggang 6.

“Hats off for your splendid job of towing a total of 14 gold medals, 9 silver medals, 15 bronze medals, and 6 honorable mention awards in these international competitions! Mabuhay, AMSLI Philippines Team,” bahagi ng Facebook post ni Dimaala na proud sa pagkapanalo ng Team ‘Pinas.

Talaga namang saludo sa mga kabataang ito na nag ‘di lamang nag-uwi ng medalya sa bansa kundi maging honor at pride! (Moises Caleon)