Senador suwapang sa elevator

Sino raw itong miyembro ng Senado ang ayaw na may kasabay kapag sumasakay ng elevator?

Ayon sa tsika ng ilang Marites kay Mang Teban, tanging staff lang daw ng senador ang puwedeng sumabay dito sa pagsakay sa elevator.

Tatlo lang ang elevator sa Senado, isa ay sira ang bubong kaya naman mga mababang uri ang pinapasakay dito tulad ng mga janitor, mga ordinaryong taong bisita sa Senado at mga kagamitan.

Ang pangalawa naman ay para sa mga empleyado at iba pang bisita at ang pangatlo ay para sa mga senador, mga staff at VIP.

Pero itong senador, parang siya ang may-ari ng elevator dahil kapag siya ang pumapasok dito, staff lang niya ang puwedeng sumakay kahit dalawa lamang sila sa loob ng elevator. Ang lupit mo Boy!

Napipilitan lang daw itong magpasakay ng iba kapag may sumabay na ibang senador.

Sa dami ng taong nag-aabang para makasakay ng elevator, may isang senador ang napipilitan na lamang umakyat ng hagdan para makarating sa kanyang opisina sa fifth floor.

Clue. Ang senador na suwapang sa elevator ay may mga kaanak na nakapuwesto sa gobyerno.