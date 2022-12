Sen Raffy pinakamahirap sa mga Tulfo

Inamin ni Senator Raffy Tulfo sa isang panayam sa Politiko digital show na siya umano ang pinakamahirap sa pamilya Tulfo.

Ginawa ni Senador Tulfo ang pahayag matapos tanungin ng host ng show na si Reymund Tinaza sa Mahiwagang Mundo ng Politiko kung ang kanila bang pamilya ay mayaman dahil napapansin nang karamihan na siya ang palaging nag-aabono sa mga komukonsulta sa kanyang programa na kapos sa pera.

“Palagi kong sinasabi ito, mahirap ako. In fact, ako ang pinakamahirap sa pamilyang Tulfo dahil 10 kami at hindi ako masyadong natututukan. In fact, there were so many times na pinapaaral ako ng mga kapatid ko at palipat-lipat ako ng eskuwelahan,” aniya.

Kaya umano nakakapag-abono ang senador dahil sa mga endorsement at sponsor sa kanya at sa kanyang programa.

May malaking ambag din ang kanyang asawa sa pagtulong niya sa mahihirap. (Jan Terence)