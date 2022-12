San Miguel import Devon Scott pamatay-sunog sa apoy ng Dragons

Semis Game 4 Miyerkoles: (MOA Arena)

Best-of-five Series

3:00pm — Magnolia vs Ginebra

(Gin Kings angat sa serye, 2-1)

5:46pm — Bay Area vs San Miguel

(Dragons angat sa serye, 2-1)

SINIGURO ni Devon Scott na hindi mauulit ang winner ni Kobey Lam sa Game 3 ng PBA Commissioner’s Cup Linggo ng gabi sa PhilSports Arena.

Binutata ni Scott ang layup ni Lam at napreserba ng San Miguel Beer ang 98-96 win kontra Bay Area.

Nakaiwas sa sweep ang Beermen, tatangkaing itabla sa tigalawang laro ang best-of-five sa Game 4 sa Miyerkoles sa MOA Arena.

Pero hindi inari ni Scott, tumapos ng 25 points at 14 rebounds, ang kredito. Binato niya kay Simon Enciso.

“The block doesn’t mean anything had Simon not made that shot,” ani Scott.

Natagpuan ni CJ Perez si Enciso sa labas ng arc, pinakawalan ng Fil-Am guard ang tres na huli sa 16 lead changes ng laro.

Layup din ni Lam sa parehong oras ang nagligtas sa Dragons 103-102 noong Game 1. (Vladi Eduarte)