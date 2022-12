‘Sabay tayong kakain kahit wala ka na’ Jovit araw-araw hinahainan ng almusal ni Camille

Araw-araw pa ring kinakausap, isinasabay sa umagahan, ni Camille Anne Miguel, ang pumanaw na dyowa niyang si Jovit Baldovino.

Araw-araw ay naghahanda siya ng almusal at hinahainan ang larawan ni Jovit, na sabi nga niya ay sabay silang kumakain.

“Fab bfast mo Love ko kahit wala ka na sabay pa din tayo lagi po kakaen ha sobrang miss na po kita,” mensahe ni Camille.

Pinakita rin ni Camille sa kanyang Facebook ang planner na pinagawa niya raw ma-plan ng maayos ang 2023 nila.

At aminado si Camille, mula nang ilibing si Jovit, hindi pa rin maayos ang kanyang pakiramdam.

“Hanggang ngaun ang panget pa din ng umaga ko. Gantong oras ‘yun kasarapan lagi ng tulog naten.

“Miss na miss na po kita. You know how proud I am.

“Simula ng dumating ka sa buhay ko lalo na nung lumalim ‘yung pagsasama naten kung paano mo ako protektahan sa lahat ng bagay.

“Haggang ngayun sobrang hirap tanggapin na wala ka na, lagi lang pumapasok sa isip ko nasa work ka lang, pero sa gabi ko lalo nararamdaman ang sakit dahil walang gabi na hindi ka umuuwe saken.

“Asawa ko, love ko, tulungan mo ako matanggap ang katotohanan kahit sobrang hirap kailangan kitang palayain para sa ikatatahimik mo na din. “Sobra-sobra ‘yung sakit mawalan ng isang katulad mo love ko…kung paano mo ko mahalin ng sobra, alagaan, pasayahin lahat nasa iyo na kaya sobrang hirap.

“Isa lang naman ang tanong ko bakit ikaw pa, bakit ganun kaaga?

“Lagi mo tatandaan kaht anong mangyare mahal na mahal po kita love love ko.

“Mamahalin kita hanggang sa huli love ko Jovit Baldovino!” mensahe ni Camille noong Lunes ng umaga (Dec. 19).

Anyway, naka-pin din ang post ni Camille noong Feb. 14 ng mga bulaklak na bigay ni Jovit.

“Thank you my love Jovit Lasin Baldivino me kasweetan din naman eh hahahaha. I love you Love,” caption niya.

“I love you forever my love!” sabi rin ni Camille sa photo ni Jovit.

Mababasa mo na ang malungkot na mensahe ng mga tagahanga, sa kung paano sila naka-relate kay Camille ngayon, na sila man ay namatayan ng partner, at hindi nila basta-basta matanggap.

Nakakadurog nga ng puso ang bawat post ni Camille tungkol kay Jovit. (Rb Sermino)