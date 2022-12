Robin, Mariel suportado nina Toni, Joey

Friends will always be friends!

‘Katuwa nga dahil isa si Mariel Rodriguez-Padilla sa mga sumuporta sa premiere night ng ‘My Teacher’ movie ng BFF niyang si Toni Gonzaga.

Isa rin si Mariel sa mga masigasig sa pagpo-promote ng pelikulang ‘yon ni Toni with Joey de Leon.

Ang ka-date nga pala ni Mariel sa ‘My Teacher’ premiere night ay ang mister niyang si Senator Robin Padilla.

Pati ang co-host niya sa morning show na ‘M.O.Ms (Mhies On a Mission)’ ng AllTV (new Channel 2) na si Ciara Sotto ay kasama rin ni Mariel sa premiere night ng ‘My Teacher’.

Sabi nga nila, na-miss daw nila si Ruffa Gutierrez na kasalukuyang nasa Hawaii para sa three shows doon kasama sina Cesar Montano at Diego Loyzaga.

Isa nga pala ang ‘My Teacher’ sa inaasahang aariba sa takilya ngayong 2022 Metro Manila Film Festival.

‘Katuwa rin na makitang after 17 years ay magkasama sa isang pelikula sina Toni at Tito Joey na dating araw-araw na nakikita noon sa ‘Eat Bulaga’ bago nag-ABS-CBN ang misis ni Direk Paul Soriano.

META:

Kaya nagpaseksi: Claudine totodo kayod sa 2023

Exciting din ‘yung ichinika sa akin ni Claudine Barretto sa premiere night ng ‘Mamasapano: Now It Can Be Told’ movie niya.

Marami raw siyang naka-line-up na projects sa 2023.

Feeling ko nga, Dondon (my dear editor), ‘yon ang dahilan kung bakit nagpapapayat na talaga si Claudine.

Tutok nga ang aktres sa pag-i-intermittent fasting.

In fairness, mukhang effective naman kay Claudine ang nasabing diet dahil malaki na ang ipinayat niya.

Anyway, ngayong Christmas daw ay kasama ni Claudine ang kanyang mga anak at ie-enjoy ang holidays.

At next year nga, work mode na uli si Claudine.

Samantala, natuwa si Atty. Ferdinand Topacio sa pagdating ni Claudine sa premiere night ng ‘Mamasapano: Now It Can Be Told’, hindi nga lang makakasama ang aktres sa Parade of the Stars ng 2022 Metro Manila Film Festival bukas.

Pero thankful si Claudine na marami siyang mga fan na nagsasabing susuportahan nila ang ‘Mamasapano: Now It Can Be Told’ dahil may special participation siya sa nasabing pelikula.

Ang bongga!