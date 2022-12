Rianne Malixi kinapos sa Malaysia Open 2022

SALTO si Rianne Mikhaela Malixi sa asintang huling kasa nang magpangalawang 71 para sumegunda kay Hyo Song Lee ng South Korea sa tiklop nitong Linggo ng 118th Malaysian Amateur Open 2022 sa Cempaka Course ng Palm Resort sa Johor Bahru.

Isa pang solidong 69 ang sinalpak ng reigning Korean Amateur Open queen para sawatain ang Pinay ace na kinakalinga ng ICTSI (International Container Terminal Services, Inc.) sa likod ng 11-under 277 total at anim na palong panalo.

Nag-five-under 283 aggregate si Malixi na naghabol sa Koreana mula pa sa unang araw pa lang, pero kinapos sa suwabeng laro ng karibal. Tumersera si Aloysa Atienza ng Singapore sa 72-286.

May 71-289 sa pagpanlima si Loi Kaye Go at 72-303 para sa pang-16 si Maria Rafaela ‘Mafy’ Singson. (Ramil Cruz)