PNP sinibak 279 sa higit 1K scalawag

Umaabot sa 279 mula sa mahigit 1,200 scalawag na pulis ang sinibak sa hanay ng Philippine National Police (PNP) sa loob ng nakalipas na anim na buwan sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil sa pagkakasangkot sa iba’t ibang krimen.

Ayon kay PNP chief Gen. Rodolfo Azurin Jr., patunay ito na seryoso ang kanilang liderato na linisin ang mga ‘bulok na itlog’ sa kanilang hanay na sumisira at nagbibigay ng kahihiyan sa imahe ng pulisya.

“To serve and protect ang sinumpaan ninyo at hindi attack and collect, paghulidap sa mga binibiktima ninyo at pagtutulak ng droga. Umayos kayo kung ayaw ninyong sipain at hindi manatili sa serbisyo,” banta pa ni Azurin sa mga pulis.

Base sa inilabas na datos ng PNP kahapon, may kabuuang 1,211 pulis ang binabaan ng iba’t ibang parusa mula suspensyon hanggang pagkaka-dismiss sa serbisyo simula noong Hulyo 1 hanggang Disyembre 7.

Mula rito ay 279 ang dinismis sa serbisyo dahil sa iba’t ibang kaso; 79 ang na-demote ng ranggo; 472 ang sinuspinde; at 381 ang kinastigo at ginawaran ng parusang forfeiture of salary at restriction and withholding of privileges.

“The PNP will never tolerate any irregularity and breach of discipline in the police service. We will always be steadfast in our thrust to discipline our personnel while we value each and everyone’s welfare while serving the Filipino people,” giit ni Azurin.

Seryoso aniya ang Internal Affairs Service (IAS) ng PNP sa pag-iimbestiga sa mga pulis na sinampahan ng kasong administratibo bilang paraan ng pagsala sa kanilang mga tauhan.

Kasama ng PNP-AIS ang PNP-Integrity Monitoring and Enforcement Group (IMEG), na tumatanggap ng sumbong at impormasyon laban sa mga tiwaling pulis at hulihin ang mga ito partikular ang mga sangkot sa ilegal na droga, pangongotong, ilegal na sugal tulad ng sabong at iba pa. (Edwin Balasa)