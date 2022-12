Pinoy International Master Rolando Nolte sasabak sa Malaysia Chess

TUMUNGO si IM Rolando Nolte sa Malaysia upang lahukan ang 14th Penang Heritage City International Chess Open 2022 na tutulak ngayong araw sa St. Xavier Institution sa Penang.

Ang dating University of the Manila (UM) mainstay ay kasama si IM Ronald Bancod sa Malaysia para puntiryahin ang top prize na 8,000 RM (Malaysian Ringgit), tutulak din ng piyesa sina Grandmaster Buenaventura “Bong” Villamayor at FIDE Master Alekhine Nouri.

“I hope to do well in the event in Penang, Malaysia,” sabi ng 50-anyos na si Nolte na tumapos ng three-way tie na may seven points kasama sina Russian-born Sek Konstantin at second seed Grandmaster Lucas Van Foreest ng Netherlands sa katatapos na Maharlika Pilipinas Chess League’s Manny Pacquiao International Open Chess Festival na ginanap sa Family Country Hotel sa General Santos City nitong Sabado.

Samantala, masasaksihan si National Master Leonardo Alidani sa Challenger Section kung saan ang magkakampeon ay tatangap ng 1,000 RM (Malaysian Ringgit). (Elech Dawa)