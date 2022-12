Paul Lee isasako sakit bago Game 4

MAY dalawang araw para mag-recover si Paul Lee mula sa nararamdaman bago ang Game 4 ng PBA Commissioner’s Cup Miyerkoles sa MOA Arena.

Do-or-die ang Magnolia sa susunod na laro, tinambakan ng Ginebra 103-80 sa Game 3 nitong Linggo sa PhilSports Arena.

Dalawang minuto lang naglaro si Lee, pinag-start ni coach Chito Victolero pero agad ding nilabas at hindi na bumalik bagama’t nanatili sa bench.

May sinat at masakit daw ang ulo ni Lee pero negative sa COVID tests bisperas at ilang oras bago ang laro.

“I think we have enough time to recover and makapag-prepare kami ng maayos,” aniya.

Ang combo guard ang bayani ng Game 2, ibinaon ang pabandang floater sa buzzer tungo sa 96-95 win na nagbuhol sa serye.

Ngayon ay iwan ang Magnolia 2-1, do-or-die sa Game 4. (Vladi Eduarte)