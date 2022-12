Paskong Pinoy

Paskong-pasko na sa Pilipinas at isang linggo bago ang December 25 ay abalang-abala na ang mga tao sa kanilang paghahanda, pagsa-shopping para mamili ng mga regalo para sa kanilang pamilya, mga mahal sa buhay at mga kaibigan.

Kitang-kita ang kasiyahan ng mga tao sa muling pagdiriwang ngayong holiday season matapos hindi magawa sa nakalipas na dalawang pasko dahil sa COVID-19 pandemic.

Damang-dama na rin ang holiday season dahil kahit saan ngayon magpunta ay maraming tao, malayang nakakagala at marami na ring mga aktibidad sa labas gaya ng christmas party, reunions at iba pang kasiyahan.

Kabi-kabila na ang christmas party ng mga nasa pribadong sektor at marami ng mga kumpanya ang maagang nagselebra ng kanilang pagdiriwang na nakasanayan na ng mga Pilipino.

Pero hindi nagpahuli ang gobyerno dahil pinasaya ngayon ng administrasyon ang mga empleyado ng gobyerno sa pamamagitan ng magandang pamasko mula kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr.

Inianunsiyo po ni Pangulong Marcos Jr. nitong Biyernes ang kanyang magandang pamasko para sa lahat ng mga nagtatrabaho sa gobyerno sa pamamagitan ng dalawang administrative orders na nagbibigay ng insentibo para sa lahat.

Ang mga ito po ay ang service recognition incentive (SRI) na nagbibigay ng hindi lalampas sa P20,000 sa lahat ng mga nagtatrabaho sa Ehekutibo, at one-time assistance sa pamamagitan ng rice subsidy o bigas.

Tuwang-tuwa ang mga empleyado sa pamaskong ito ng Pangulo dahil sa kabila ng pagsisikap na makabangon ang bansa mula sa epekto ng COVID-19 ay hindi sila nakalimutan na bigyan ng biyaya ngayong kapaskuhan.

Sa kabila anila ng mga pinagdadaanang pagsubok ng bansa ay nakita ng mga ito na hindi sila kinalimutan ng gobyerno para masayang maidaos at ipagdiwang ang pasko at bagong taon.

Hindi lamang po mga empleyado ng Ehekutibo ang makakatanggap ng biyaya ngayong holiday season dahil kasama rin sa mga makakatanggap ng one-time SRI ay mga empleyado ng Senado at Kamara, gayondin sa hudikatura, Ombudsman at iba pa.

Samakatwid, ito na ang tinatawag na “masayang paskong Pinoy” pagkatapos ng dalawang taong nagdusa ang mga tao dahil hindi gaanong nakapagsaya at nakapagdiwang ng naayon sa kanilang kagusutuhan dahil sa pandemya.

Lahat ng mga paghihigpit at pagbabawal ay naranasan ng mga Pinoy sa nakalipas na dalawang pasko at bagong taon, at bagamat mayroon pa ring panganib ng COVID-19 hanggang ngayon, mas natuto at mas alam na ng mga tao kung paano mag-ingat habang nagsasaya ngayong holiday season.

Nakita ng gobyerno at mga opisyal ng Department of Health (DOH) na resonsable na ang publiko sa kanilang mga aksiyon upang makaiwas sa peligro ng COVID-19 kaya naman maluwag na sa mga ipinatutupad na protocols at mga paghihigpit.

Ilang araw na lamang ang bibilangin at pasko na kaya excited ang lahat para sa pagsasaya. Nagsimula na rin ang misa de gallo sa mga Katoliko at walang simbahan sa bansa na hindi napupuno ng mga tao para dumalo sa misa na isa sa hindi nagawa noong kasagsagan ng pandemya.

Kaya naman isa pang magandang pamasko para sa publiko, lalo na ang mga residenteng nakatira sa Malacanang complex ang desisyon ni Pangulong Marcos Jr. na bubuksan po ang Malacanang para makadalo sa simbang gabi at makita ang malaking christmas tree ng Palasyo.

Inianunsiyo po ng Presidente ang “Tara sa Palasyo” kung saan bukas na sa publiko ang Malacanang Palace Grounds simula December 18 hanggang December 24, 2022 mula alas siyete ng gabi hanggang alas sais ng umaga.

Sa pamamagitan po nito ay makakadalo ang publiko ng tradisyunal na simbang gabi sa Malacanang at makita ang malaking christmas tree at mga parol. Gagawin po ang simbang gabi sa harapan ng Mabini Hall tuwing alas 4:30 ng umaga. Ang mga gustong bumisita sa Malacanang ay maaaring pumasok sa Gate 6.

Dahil ilang araw na lamang at pasko na, binabati ko po kayong lahat ng isang maligaya, maluwalhati at mapayapang pasko at nawa’y basbasan kayo ng kasiyahan sa pagsilang ni Hesus. Maligayang Pasko sa inyo pong lahat!