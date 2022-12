Pa-bonus ni PBBM sa 1.8M gov’t worker pamumudmod na

Inaasahang matatanggap ng may 1.8 milyong mga kuwalipikadong kawani ng gobyerno bago mag-Pasko ang ipinangako ni Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. na one-time Service Recognition Incentive (SRI) na hindi bababa sa P20,000.

Ayon kay Budget Secretary Amenah Pangandaman, ipapalabas ang pondo sa loob ng linggong ito upang maging masaya at masagana ang Pasko ng mga kawani ng gobyerno.

“The payment of the SRI to all qualified government employees shall not be earlier than December 20, 2022,” ani Pangandaman.

Nagpasalamat ang kalihim kay Pangulong Marcos dahil sa pag-apruba sa SRI ng mga empleyado ng gobyerno dahil patunay aniya ito na kinikilala ang sipag at dedikasyon ng mga nasa pamahalaan.

“Pinapakita lang nito na ina-acknowledge ng ating pangulo ang sipag at dedikasyon sa trabaho ng mga kawani ng gobyerno. This is truly an early gift for them this holiday season,” dagdag ni Pangandaman.

Kabilang sa mga kuwalipikadong makatanggap ng P20,000 SRI ay mga civilian personnel sa mga pangunahing ahensya ng pamahalaan,kasama na dito ang mga nasa state universities and colleges (SUCs) at mga empleyado sa government owned and controlled corporations (GOCCs), regular man, contractual o casual positions ang mga ito.

Kabilang din sa mga makakatanggap ng maagang pamasko sa pamamagitan ng SRI ay mga sundalo, pulis, jailguards, mga kawani mula sa Department of Interior and Local Government, Bureau of Corrections, Philippine Coast Guard, National Mapping and Resource Information Authority, at mga kawani ng Kamara at Senado.

Para naman sa mga empleyado ng Local Government Units,partikular sa mga barangay, ang matatanggap na SRI ay ibabatay sa kakayahang pampinansiyal o natirang pondo ng mga ito. (Aileen Taliping)