‘MMK’ ni Charo mapapanood sa 41 bansa

Sa pagtatapos ng “MMK,” inalala ni Charo Santos-Concio ang pilot episode ng drama-anthology na nagpaiyak sa male executives ng ABS-CBN.

Pinamagatang “Rubber Shoes” ang kauna-unahang “MMK” episode na pinagbidahan nina Romnick Sarmenta, Robert Arevalo, at Vina Morales.

Ayon kay Charo, doon niya napagtanto na magtatagal sa ere ang programa.

“I had that strange gut feel because all the male executives came out of the preview room wiping their tears. I just knew ‘MMK’ will last more than a couple of seasons,” sabi niya.

Bilang host ng “MMK” sa mahigit tatlong dekada, ipinahayag ni Charo ang tuwang nararamdaman niya kapag naririnig niya ang kahalagan ng programa para sa mga manonood.

“Whenever I am abroad, Filipino OFWs from all walks of life would approach me – seamen, domestics, migrants. They say that in their loneliness abroad, watching ‘MMK’ sustains them, and keeps them rallying,” kwento niya.

Mami-miss umano niya ang mga manonood, ang buong production team, crew, at lahat ng indibidwal na naging bahagi ng pagbuo at pagtaguyod ng “MMK” sa 31 na taon.

Ngunit sa pagtatapos ng “MMK,” kasabay nito ang simula ng pag-eere nito sa ibang bahagi ng mundo.

“I am so honored that ‘MMK’ gets to be the platform to display Filipino dramatic artistry to the world,” sey ni Charo.

Nakatakdang ipalabas ang dubbed version ng “MMK” sa 41 na bansa sa Africa simula Enero sa susunod na taon.

Mapapanood pa rin ang “MMK” episodes sa ABS-CBN Entertainment YouTube channel at iWantTFC. (Rb Sermino)