Mga trader tiba-tiba sa pagbaha ng pork: Presyo per kilo ‘di nagbago – Grace Poe

Hindi naniniwala si Senadora Grace Poe na bababa ang presyo ng mga bilihin dahil pinalawig ni Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. ang Executive Order 171 o ang pagpapataw ng mababang taripa sa mga pangunahing pagkain na inaangkat sa bansa.

Ayon kay Poe, walang katiyakan na mababawasan ang mahal na presyo ng mga bilihin dahil sa pinalawig na kautusan ni PBBM.

Bagama’t kinikila ng senadora ang pagsisikip ng gobyerno para mapababa ang presyo ng bilihin, kailangang pa rin umanong suriing mabuti ang EO 171 at tingnan kung talagang nakamit ba ang layunin na pababain ang presyo ng mga pangunahing bilihin sa bansa sa mga nakalipas na buwan.

“We acknowledge the efforts of this administration to bring down the costs of basic goods for our consumers,” sabi ni Poe, chair ng Senate committee on public services, sa isang statement.

“However, we need to take an honest look at Executive Order (EO) No. 171 and see if it achieved its goals of lowering prices,” dagdag pa niya.

Ipinunto ni Poe ang mataas pa ring presyo ng bigas at karneng baboy sa kabila ng pag-aangkat ng pamahalaan upang hindi kulangin ang suplay ng pagkain.

Sa bigas lamang aniya ay maaaring mag-angkat sa Pakistan sa murang halaga kahit hindi babaan ang taripa habang pinuna ng senadora ang posibleng ‘profiteering’ sa mga importe¬d na karneng baboy dahil sa kabila ng pagbaba ng ‘farmgate prices’ sa hanay ng mga hog raiser at producer ay wala namang paggalaw sa presyo ng ibinebentang pork sa mga pamilihan.

Sabi pa ng mambabatas, kailangang magbuo ang gobyerno ng polisiya para sa mas malawak at malalim na pagsusuri sa pinalawig na kautusan na posibleng nakakaapekto rin sa local production, sa presyo ng produkto, consumer preference at kabuhayan ng mga tao.

“Suriin natin kung totoong bumaba ang presyo ng bigas at baboy—sa gitna ng pinagdaraanang hirap ng ating mga ordinaryong mamimili at kinasasadlakang kalagayan ng ating mga magsasaka,” ayon kay Poe.

“Dapat ring parusahan ang sindikatong hoarders at smugglers na diumano ay dahilan ng pagtaas ng pres¬yo ng produktong agrikultura tulad ng bigas at sibuyas,” diin pa niya. (Dindo Matining)