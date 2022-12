Marian pinaiyak ni Jessica

Pinasilip ng mag-asawang Dingdong Dantes at Marian Rivera ang kanilang bagong gawang bahay sa Makati sa Kapuso Mo Jessica Soho.

Though as expected, maintain pa rin ang privacy ng bahay dahil halos ‘yung naipo-post lang din nila sa social media nila ang ipinakita.

Pero tiyak na maaaliw ang mga nanood, lalo na sa mga fan ng Dantes Squad dahil sa pa-sample ni Zia Dantes ng husay niya sa pagtugtog ng piano habang sinabayan ng pagkanta ni Ms. Jessica. At ang kabibuhan at kaguwapuhan naman ni Sixto.

During their interview, hindi napigilan ni Marian na maging emosyonal. Tuwing mapupunta talaga ang topic sa pagkakaroon ng isang buong pamilya. Naluha pa rin si Marian kahit ilang beses na niya itong sinasabi.

Sabi ni Marian, “Pangarap ko po talaga, at ito ‘yung dasal ko na ‘yung mga anak ko, kasama nila sa paglaki ang mga magulang nila. Kasi ako, hindi ko ‘yun na-experience.”

Nagtrabaho na sa ibang bansa ang Mama ni Marian habang separated na ito sa Daddy niya na Espanyol naman. Ang Lola Ingga ni Marian sa Cavite ang nakasama niyang lumaki.

Beautiful family talaga sina Dingdong at Marian na ang wish pa rin, kung pagbibigyan daw sila ay mabigyan pa rin ng younger sibling sina Zia at Sixto.

Sa isang banda, ikatutuwa rin sigurado ng mga fan, lalo na ni Marian dahil nabanggit nito na by 2023, after nga na mamahinga muna from doing any teleserye, may gagawin na raw siya.

First Christmas at New Year nina Dingdong at Marian sa bagong bahay. At the same time, celebration na rin ng kanilang ika-pitong taong anibersaryo ng kasal.

Pero bago ‘yun, bonggang pa- 1 day warehouse sale sina Dingdong at Marian na most likely, mga gamit nila lahat sa dating bahay.