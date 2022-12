Mag-asawang balikbayan, 5 buwang sanggol kasamang nalitson sa sunog

Kasama ang mag-asawang balikbayan at apo nila na limang-buwang gulang pa lang sa 10 miyembro ng tatlong pamilya na nalitson nang buhay sa isang sunog sa Barangay Putatan nitong Lunes ng umaga.

Ayon sa mga awtoridad, dumating sa bansa mula sa Amerika ang mag-asawang sina Virgilio Ladia, 68, at Clarita Ladia noong nakaraang linggo at tumuloy sa bahay ng dalawa nilang anak na sina Mark Gil, 39-anyos at Ana, 33 upang dito magdiwang ng Pasko.

Magkakahiwalay na natagpuan ang bangkay ng mga biktima kasama ang iba pang miyembro ng kanilang pamilya na kasama nilang namatay sa trahedya na sina Mathew, 16; Cherry, 39; Jerome, 19; Leandro Jose, 15; Emmanuel, 12; Amentius, 16; at Claire sa una at ikalawang palapag ng kanilang bahay sa No. 2801 Labraf St., Vivora Compound, Bruger Subd., Barangay Putatan, Muntinlupa City.

Iniimbestigahan pa ang dahilan ng pagsiklab ng apoy sa bahay ng mga biktima ganap na alas-8:56 ng umaga at tumagal ng hanggang alas-10:25 ng umaga.

Sa ulat, nagsimbang-gabi ang mga biktima kaya posibleng tulog ang karamihan sa kanila. Gayunman, nakita ng mga tauhan ng Bureau of Fire Protection (BFP) na may mga nakahandang gulay sa kusina na pinaniniwalaang nakatakdang lutuin ng mga ito.

Nasa katapat naman na tindahan ang may-ari ng bahay at tanging nakaligtas sa trahedya na si Virginia Ladia, 87-anyos nang mangyari ang trahedya. (Betchai Camia)