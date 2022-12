Lipat sa Net 25? Love Anover nilayasan GMA-7

Sa Net 25 lumipat ang ‘Reyna ng Kalsada’ at ‘Eat Girl’ ng GMA morning show na ‘Unang Hirit’ na si Love Anover.

Nagpaalam noong Dec. 16 si Love sa kanyang ‘Unang Hirit’ family dahil sa papasukin niyang panibagong chapter ng kanyang buhay.

Sa kanyang Facebook ay nagpasalamat siya sa 21 years na pagiging parte niya ng ‘Unang Hirit’.

“21. Buong pusong pasasalamat sa dalawampu’t isang taon bilang Kapuso. Hindi lang buhay ko ang nabago ng pagkakataon na ibinigay ng GMA Network, kundi kasama po ang aking buong pamilya! Tinupad po ninyo ang aking pagnanasa bilang panganay na anak, na mabigyan ng disenteng buhay ang aking mga magulang, mga kapatid at mga pamangkin mula sa buhay na nagdarahop at walang-wala!

“To all my GMA bosses, co-hosts and colleagues of all the shows I was part of – – yakaaaaaaaap nang mahigpit na mahigpit! Wagas na pasasalamat!

“I will be thanking people in the comment section, because FB doesn’t allow more than 50 tags in a post! Sila ang mga tao na alam kong itinalaga ng Panginoon na tulungan ako para maisakatuparan Niya ang kanyang mga plano para sa akin! Angels on earth! Lord, salamat po!”

Nitong nakaraang Linggo, December 18, pumirma na si Love ng kontrata sa Net 25 para sa gagawin niyang show. Pinost ni Love ang contract-signing niya sa Facebook…

“Every step I take! E very move I make!!! – – Sabi nga ng kanta, may kasabay at kambal na panalangin sa isang makapangyarihan na nasa itaas para ako ay magabayan!!! Tried and tested ang mga plano ni Lord sa akin, ever since high school to college and when I started facing ‘yung reality ng aking adulthood!

“In all levels of my life, personal, career, family, business – – whenever I am faced with big decisions, I always, always ask for signs from Him! And when you listen hard and follow, you are going to be fine – – no matter what the ride would be – – rough or smooth!!! I always hold tight to God’s plans and promises! this move is one of them!

“Namamangha ako na walang anumang naging problema sa prosesong ito. Na kapag nagsabi ka ng mga bagay mula sa puso at naging totoo ka, maayos at maganda ang babalik sa iyo! Both sides, GMA and Net 25 – – wala akong naging alalahanin! Hassle-free!! Napakagandang karanasan para sa akin! Salamat po!

“Sa aking Kapuso bosses – – Atty. Felipe Gozon, Sir Gilberto Duavit, Jr., Marissa Flores, Nessa Valdellon and Arlene Carnay! Walang hanggang pasasalamat po! Sa aking Net 25 new fambam – – my netliiiiiings!!!

“To all my true and sincere friends and allies and blessings–you know who you all are – – salamat sa suporta at wagas na pagmamahal! Tumitibay at mas malakas ang hakbang ko kasi nandyan kayo!

“To self!!! Agidaaaaaw iday! Ano na?!! Buhi ka pa?!! hahahaha! Just do you! Just be who you are. Just be still. Just trust the process. Just hold on, let God and let go! Kaya mo yan. Kayang-kaya mo yan! Balikan mo lagi at bilangin at pasalamatan ang lahat ng mga “miracle” na ipinagkaloob sa iyo mula nung umpisa!!! Magtiwala, maniwala at tumalima! Love-aaaaaaaan, lovella!!!” (Ruel Mendoza)