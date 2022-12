Kaya love ng lahat: Alyssa Valdez walang tinatanggihang fans

UMANI ng positibong reaksyon sa mga netizen ang naging pagtrato ni volleyball superstar na si Alyssa Valdez sa isang video na nag-viral.

Isang batang lalaki na nasa edad 4 na taong gulang ang tumawag ng “Valdez” sa tinaguriang Phenom ng Philippine Volleyball sa covered court sa isang barangay matapos na magsagawa ng volleyball clinic ang Creamline.

Pagtawag ng bata sa pangalan ni Valdez ay nilingon niya ito at sinenyasan siya ng bata ng okay at “i see you” sign.

Tinawag ni Valdez ang bata kung saan ay agad itong lumusot buhat sa harang sa nasabing court upang makarating sa kanyang idolo na sinamahan ng kanyang ina.

Kinuha ni Valdez ang cellphone sa bata at siya mismo ang kumuha ng litrato para sa kanilang selfie.

“Maganda ang pagpapalaki ng kanyang mga magulang ..we,love you Phenom,” ayon sa isang komento.

“Yan dapat na iniidolo.. mabait sa lahat .hindi tulad nung isa pasikat pa lang lumaki na ulo.. ILOVEYOU ALLYSAVALDEZ,” ayon naman sa isa pa.

“Humble person true heart of a champion and living legend the phenom Valdez, ” pahayag pa ng isang netizen.

Tumapos ang Creamline sa ikatlong puwesto buhat sa katatapos na Reinforcement Conference ng PVL.

Kasalukuyang nasa New York City ang koponan upang magbakasyon. (Annie Abad)