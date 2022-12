Kapayapaan nasisipat ng AFP sa pagpanaw ni Joma

Walang nakikitang anumang banta ang Armed Forces of the Philippines (AFP) sa pagkamatay ni Communist Party of the Philippines (CPP) founding chair Jose Maria ‘Joma’ Sison sa The Netherlands.

“Ngayon po wala naman kaming nakikitang problema or pangamba dahil sa pagkamatay ni Joma, in fact tuloy-tuloy po ‘yong pagbaba ng bilang ng kanilang mga kasapi at saka mga supporter. So patuloy din po na bumabalik-loob ‘yong kanilang mga armadong, ‘yong mga combatant nila at saka ‘yong mga supporter nila, ‘yong mga mass bases and even some members of the underground mass organizations,” sinabi ni AFP spokesperson Col. Medel Aguilar.

Ito ay kasunod sa pahayag ng CPP na mayroong 10-day mourning period kasunod ng pagkamatay ni Sison at inatasan pa ang mga tauhan nito na magsagawa ng “tactical offensives” laban sa mga tropa ng pamahalaan.

Naniniwala rin si Aguilar na ang pagpanaw ni Sison ay magbibigay-daan sa kapayapaan.

“With the death of Joma, now palagay ko baka mas makatulong pa ito para magkaroon tayo ng kapayapaan sa ating bansa. Of course we don’t want to celebrate the death of a person because we respect the dead and we also pray na sana yung mga tao na dating hawak niya ay magkaroon na rin ng enlightenment para pumili ng tamang landas kung paano tayo magkakaroon ng mga pagbabago sa sosyedad without resorting to armed struggle,” sinabi ni Aguilar.

Namatay si Sison nitong Biyernes sa The Netherlands. (Catherine Reyes)