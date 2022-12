Itsura ng anak nina Jessy, Luis pinagtalunan

Iba-iba ang reaksyon ng mga netizen sa video ng magiging ‘baby’ nina Luis Manzano, Jessy Mendiola.

Kuha sa ultrasound ang video at pinagmalaki ni Luis sa Instagram ang image ng kanilang baby ni Jessy. Mapapanood sa video ang paggalaw ng sanggol at ang mukha nito.

“Mama and I will see you soon our peanut!” sabi ni Luis.

Sabi sa mga komento, nakuha raw kay Jessy ang lips, at ang mata ay kay Luis.

Pero siyempre, masyado pang paaga para husgahan kung sino talaga ang kamukha ng baby. Malalaman lang nga raw sino ang kahawig kapag umabot na sa buwan ang baby matapos ipanganak.