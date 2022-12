Iniwan si Kimmy: Xian biglang lumarga pa-Baguio

Habang abala ang lahat sa pagbili ng mga regalo, biglang-bigla ay umakyat ng Baguio City si Xian Lim, gamit ang kanyang motorbike.

Sa unang video ay may mensahe si Xian na tumutukoy sa kung paano niya napapanitili ng maayos ang kaniyang mental health.

“Some people (like me) get over stimulated during the holidays season and I’m just here to say that’s it’s completely okay to just breathe relax, and do you. No need to conform with the social norm. It’s okay to take things slow and ride it out at your own pace. Happy holidays everyone,” sabi ni Xian.

Hindi sinama ni Xian si Kim Chiu. Dahil super busy siguro ang girlfriend niya kaya siya na lang ang lumarga. (Rey Pumaloy)