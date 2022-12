Imbyerna sa ABS-CBN: Kim Chiu inagrabayo dahi kay Lovi Poe

Gigil sa galit ang mga fan ni Kim Chiu sa Kapamilya Network, at damay pati si Lovi Poe, dahil sa paniniwala nila na hindi patas na tratong ginawa sa kanilang idolo.

Naglabasan ng himutok ang mga fan ni Kim sa Twitter dahil inapi raw sa billing sa ABS-CBN Christmas Special ang aktres.

Patutsada ni @LeriaWorkman sa presensya ni Lovi sa network, “Kim deserves all the project from her network loyalty hindi umalis sa ABS-CBN, dapat need to respect her not those artists na lilipat lang at laos na gusto pasikatin ng ABS lahat ng movie daring at serye sobra baba rating! Dapat ibalik si Sarah! Kim, Kathryn, Lisa! Sila best artist ABS.”

Pagbubuhat bangko naman ni @armee0528 sa naiambag ni Kim:

“Sana lang u give credit where credit is due. Assess & consider all the factors prior to any decision. Among aal the artists here, sino ang sikat, nagpayaman sa inyo sa ratings & ads then and now, has more achievements & staying power.”

Binakbakan din ng mga fan ang writer ng ABS-CBN na si Darla Sauler at inakusahang may favoritism ito sa mga talent.

Tumugon naman si Kim sa hinaing ng mga fan, at pinaliwanag nitong hindi isyu sa kanya ang billing.

“I think billing is not as important, ‘di rin naman lalaki TF mo if ikaw ‘yun una, huli or gitna. Basta’t may trabaho ako okay na po ako dun. Salamat sa ABS-CBN sa mga opportunities na binibigay nila sa akin. Kahit saan nila ako ilagay okay lang naman po sa akin still #grateful,” sabi ni Kim.

Base sa arrangement ng production number, opening sina Jane de Leon, Janella Salvador.

Una rin sa first part sina Kim at Janine Gutierrez. Sa second part ay sina Belle Mariano, Andrea Brillantes, and then si Lovi Poe. At sa huli sina Kathryn Bernardo, Julia Montes.

Paglilinaw ni @auntieselinamo sa kanilang hinaing:

“We are not trying to be nega here pero this is not the first time na rin kasi. Medyo sensitive din ako pagdating sa mga ganito kasi unfair talaga for her knowing her contributions to the network. Homegrown pa yan ha. Kim Chiu wasn’t called the teleserye princess for nothing!”

Sagot naman ni Kim, “It is what It is…”

Ivana kinabog ni Kiray sa ‘pambansang wetpaks’

Ilang araw pa bago mag-Pasko, niyanig ni Kiray ang social media, dahilan para akalain ng mga netizen na siya ay si Ivana Alawi.

Buong ningning na binalandra ng komedyana ang kanyang wetpaks sa Instagram habang nakalublob sa aquarium-type swimming pool sa isang resort sa Calamba, Laguna.

Apat na larawan ang masisilip sa ‘puwetserye’ ni Kiray na ang isa ay stolen shot, pero ang tatlo ay naka-pose siya.

Makikita nga ang pamatay na laki ng ‘bumper’ ni Kiray.

Mababasa sa reaksyon ng mga netizen na akala raw nila ay si Ivana ang nasa IG ni Kiray. Pareho raw kasi ng laki, tambok ang kanilang mga puwet.

Kahit si Lovi Poe ay nainggit at nanghingi ng puwet kay Kiray.

“Penge naman po ng blessings,” mensahe ni Lovi.