DonBelle patok sa Twitter; Andrea, Francine nagpatalbugan sa dance floor

Inulan ng sunod-sunod na pasabog ang “Tayo Ang Ligaya Ng Isa’t Isa” Christmas special ng ABS-CBN matapos magsama-sama sa isang stage ang ilan sa mga naglalakihang Kapamilya star.

Nag-top trending sa Twitter Philippines ang #ABSCBNChristmasSpecial2022 at flooded din ang Twitter trend list ng iba’t ibang Kapamilya hashtags tulad ng DecemBELLE WithDonny, #KathNielAngLigaya, XMAS Ligaya With JaneNella, KathNiel DOSEmbest, at CHRISTMASaya WithKDLEx.

Sa unang araw pa lang ng Christmas special ay nakakuha ang hashtag na #ABSCBNChristmasSpecial2022 ng higit 260K tweets.

Super daming highlights ng two-part Christmas special kaya labis na ikinatuwa ng fans ang mga paandar ng ABS-CBN.

Bukod kasi sa bonggang production numbers, masaya ang fans dahil nagsama-sama sa isang stage ang mga paborito nilang stars.

Syempre nanguna rito ang Kapamilya love teams na nagpakilig sa kanilang mga kanta tulad ng KathNiel, DonBelle, PauNine, LoiNie, FranSeth, at KDLex. Tinutukan din ng fans ang song numbers ng tambalan ng “FPJ’s Batang Quiapo” stars Coco Martin at Lovi Poe at Richard Gutierrez at Sue Ramirez ng “The Iron Heart.”

Ibang level din ng saya ang dala ni Vice Ganda sa ‘unkabogable’ lip sync battle niya at fun skit kasama si Ivana Alawi.

Marami rin ang kinilig sa Christmas song number ng “Darna” stars na sina Joshua Garcia, Janella Salvador, at Jane De Leon. Grabe raw ang chemistry nilang tatlo at kitang-kita raw na komportableng-komportable na sila sa isa’t isa.

Hot topic din sa social media ang katuwaan at pagsasama nina Kathryn at Julia Montes, Coco at Vice. At pinag-usapan din ang showstopping dance number nina Andrea Brillantes at Francine Diaz, na sabi nga ay nagpatalbugan talaga sa dance floor, ha!

Super cute rin ang performance nina momshies Regine Velasquez, Melai Cantiveros, at Jolina Magdangal kasama ang kanilang anakshies.

Natuwa rin ang fans dahil bukod sa mga pasabog na announcements ng mga bagong programa for 2023, super thankful sila dahil nakasama rin sa Christmas special sina Kim Chiu, JM De Guzman, Judy Ann Santos, Gerald Anderson, Jake Cuenca, Maymay Entrata, Martin Nievera, Maricel Soriano, at marami pang iba.

Nagpasalamat din sa lahat ng Kapamilya ang ABS-CBN executives na sina Cory Vidanes, Mark Lopez, at Carlo Katigbak. (Rb Sermino)