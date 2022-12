DOH pumiyok! 600K frontliner pasaway sa COVID booster

Ibinunyag ni Health Officer in Charge Maria Rosario Vergeire na may 600,000 health care workers ang hindi pa tumatanggap ng kanilang 2nd booster laban sa COVID-19.

Sa impormasyong ibinahagi ng DOH lumalabas na 592,202 health workers sa 1,196,107 eligible A1 population ang hindi pa tumatanggap ng end booster doses.

Nasa 603,905 pa lamang na nasa A-1 category ang nabigyan ng 2nd booster.

“Nag-e-encourage tayo, but as I’ve said, kahit nga sa ating healthcare workers medyo challenged tayo ngayon na kumbinsihin pa rin ‘yong mga iba nating health care workers. Although itong second booster naman, sinasabi ng ating mga eksperto, this is additional na proteksyon,” ayon kay Vergeire .

Iginiit ni Vergeire na nanatili na ang unang booster shot ang magbibigay ng proteksiyon laban sa severe at kritikal na kumplikasyon.

Ayon kay Vergeire, iyon ang pinanghahawakan ng mga health worker kaya ayaw na magpa-second booster ang iba.

Sa kasalukuyan, ang second booster shot ay available lamang sa mga frontline healthcare workers, senior citizens at persons with comorbidities nasa 18-anyos pataas. (Juliet de Loza-Cudia)