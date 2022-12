Bunso ni Solenn pinangalan kay Lionel Messi

Pinasilip na ni Solenn Heussaff ang hitsura ng bagong baby daughter nila ni Nico Bolzico.

Pinost ni Solenn sa Instagram story ang pagpapadede niya sa kanyang bagong supling.

Kalahati lang ng mukha ng baby ang kita dahil tinakpan ng sticker dahil nagbe-breastfeed ito. May caption pa sila Solenn na “Forgot how tiny they were.”

Binalita rin niya na ready na siyang umuwi kasama si baby sa kanilang bahay. Nag-debloating na raw siya at mami-miss niya ang pag-stay niya sa ospital kunsaan tahimik at naka-bond sila ng kanyang bagong baby.

Nagsilang si Solenn noong December 14 sa Makati Medical Center.

Pinost naman ni Nico ang video clip ng kanyang newborn daughter: “My daughter being born is one million times more important than the finals of the World Cup and it’s very unfortunate that I mentioned them both in my previous comment.”

Wala pang binabanggit na official name sina Solenn at Nico sa second baby nila. Pero may second name na raw ito na Lionel na name ng Argentine football player na si Lionel Messi. (Ruel Mendoza)