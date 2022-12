Batang siklista Maritanya Krog pinadyak 2nd gold

Ilocos Sur – Inangkin ni Maritanya Krog ng Caloocan City ang ikalawa nitong gintong medalya matapos pedalin ang tagumpay sa Girls 13-and-below Individual Time Trial (ITT) sa ginaganap na Batang Pinoy National Championships Cycling race na tinahak palabas at papasok sa Provincial Capitol, Diversion Road ng Vigan City.

Itinala ni Krog ang kabuuang 12 minuto at 39 segundo sa race against time na event para makuha ang pangalawang ginto sa nakatakda nitong salihan na tatlong event.

Asam nitong makamit ang pangaltong gintong medalya at walisn ang tatlo nitong event sa gagawin ngayon na massed start road race.

Pumangalawa para sa pilak si Jhanah Abella ng Calapan at Maria Louisse Alejado ng Iloilo sa tansong medalya.

Una nang itinala ng 13-anyos at kapatid nina Asian Cycling Championships men’s junior silver medallist Rex Luis at Philippine Navy rider Mathilda, ang kabuuang 37:43.519 minuto upang dominahin ang Girls Criterium na tinahak ang 30 minuto at dagdag na 3 laps sa pag-ikot sa 7.48 kms o kabuuang 27.14 kms na ruta.

“First time ko po na ma-experience ang ITT. Hindi ko po akalain na ako ang mananalo. Nagulat na lang po ako na ini-announce ang fastest time. Hindi ko po sigurado mangyayari bukas sa road race. Pagbubutihin ko pa po para maabot ko ang pangarap ko maging national team rider at maging Olympian,” sabi ni Krog.

Dalawang gintong medalya din ang hinablot ng 15-anyos na si Mico Villaran ng Bacolod City matapos nitong manalo sa 110m at 200m hurdles sa pangunahing grassroots development program ng PSC sa ilalim ng pamamahala ni Philippine Sports Commission (PSC) Chairman Jose Emmanuel ‘Noli” Eala.

Ang 2022 edisyon ng Batang Pinoy ay suportado ng Philippine Amusement and Gaming Corporation (PAGCOR), Department of Interior and Local Government Unit (DILG) at Department of Education (DepED) kasama ang MILO Philippines, Pocari Sweat Otsuka Solar Philippines, Universal Robina Corporation, Coca-Cola Beverages Philippines, Globe Telecom at Beautéderm. (Lito Oredo)